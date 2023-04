Fund in Österreich: Zwei Männer aus Raum Regensburg mit 14 gestohlenen Totenschädeln erwischt

Bei einer Verkehrskontrolle in Österreich hat die Polizei 14 Totenschädel bei zwei Männern aus dem Raum Regensburg gefunden. (Archivbild) © Boris Roessler/dpa

Kuriose Verkehskontrolle in Österreich: Zwei Männer aus Bayern haben menschliche Überreste im Kofferraum. Nun müssen sie sich wegen Störung der Totenruhe verantworten.

Kärnten/Regensburg – Bei einer routinemäßigen Verkehrskontrolle dürften die Beamten im österreichischen Lieding nicht schlecht gestaunt haben: Am Freitag, 31. Mai 2023, gegen 22.50 Uhr fiel den Polizisten ein Auto auf einem Parkplatz neben der B93 auf, wie es in der Mitteilung der Polizei heißt. Nichts deutet in diesem Augenblick bei der Verkehskontrolle auf einen besonderen Fund hin.

Doch die große Überrasachung sollte erst noch kommen: Bei der Kontrolle des deutschen Autos finden die Beamten in dessen Kofferraum insgesamt 14 menschliche Schädel. Die beiden Fahrzeuginsassen sollen nach Informationen der Deutsche Presse-Agentur dpa aus dem Raum Regensburg in Bayern kommen. Bei den Schädeln soll es sich um Skelette gehandelt haben, die Polizei stellte diese sicher.

In Österreich: Männer aus Bayern mit Totenschädeln erwischt – nun wegen des Verdachts der Störung der Totenruhe angezeigt

Die Polizei in Österreich ermittelte, dass die beiden 43 und 35 Jahre alten Männer die Totenschädel am Freitag gegen 15 Uhr aus einer frei zugänglichen Totenkarner in der Gemeinde Mölbling im Bezirk St. Veit/Glan entwendet hatten. In Deutschland werden solche Orte als Beinhäuser bezeichnet, sind aber nur noch sehr selten zu finden. Im österreichischen Bundesland Kärnten finden sich die sogenannten Totenkarner noch recht häufig, so die Polizei nach dem außergewöhnlichen Fund in einer Mitteilung.

Die beiden Verdächtigen aus dem Raum Regensburg müssen sich nun wegen des Verdachts der Störung der Totenruhe verantworten. Die Staatsanwaltschaft Klagenfurt hat Anzeige gegen die beiden Deutschen erstattet. Als Motiv gaben die mutmaßlichen Täter an, sich sehr für Trauer und Begräbniskulturen zu interessieren. Schädel hätten sie den Angaben der Polizei zufolge jedoch zum ersten Mal entwendet.

