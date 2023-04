Österreicher (27) landet mit Auto auf Gleisen - Regionalbahn erfasst Pkw in Oberbayern

Von: Katarina Amtmann

In Oberbayern kam es zu einem Zusammenprall zwischen einem Auto und einem Zug. © fib/DG (Collage: Merkur.de)

Ein Autofahrer landete in Oberbayern mit seinem Wagen auf Bahngleisen, er und seine Mitfahrer stiegen sofort aus. Kurz darauf erfasste ein Zug den Pkw.

Niederbergkirchen - Am Samstag, 15. April, hat sich im Gemeindebereich von Niederbergkirchen (Landkreis Mühldorf am Inn) ein Unfall ereignet. Das teilte die Polizei Mühldorf in einer Pressemitteilung mit.

Österreicher verpasst wegen mangelnder Ortskenntnis die Unterführung - und landet auf den Gleisen

Gegen 22.45 Uhr fuhr ein 27-jähriger Österreicher mit drei Mitfahrern auf der Kreisstraße in Fahrtrichtung Niederbergkirchen. Aufgrund fehlender Ortskenntnisse war dem Mann der dortige Fahrbahnverlauf durch eine Bahnunterführung nicht bekannt. „Aufgrund dessen kam der 27-Jährige in der Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn ab, verpasste hierdurch die Unterführung und fuhr den steilen Hang zur Gleisanlage hinauf“, so die Polizei. Der Wagen blieb letztlich auf den Gleisen stehen.

Auto bleibt in Oberbayern auf Gleisen liegen - und wird von Regionalbahn erfasst

Alle Insassen des Fahrzeugs konnten dieses sofort verlassen und sich von den Gleisen entfernen. „Nur Minuten später wurde der Pkw von einer Regionalbahn, aus Mühldorf kommend, gerammt“, heißt es in der Pressemitteilung weiter. Der Wagen wurde dadurch den Hang hinunter in eine angrenzende Wiese geschleudert. Die Regionalbahn kam kurz nach dem Zusammenprall zum Stehen.

Der Unfall hinterließ Spuren im Gras. © fib/DG

Alle Fahrgäste des Zugs sowie der Lokführer blieben unverletzt, sie konnten mit Unterstützung der Rettungskräfte die Waggons verlassen. „Die Regionalbahn wurde durch den Zusammenstoß so stark beschädigt, dass eine Weiterfahrt nicht möglich war. Die Abschleppung wurde durch die vor Ort angeforderten Notfallmanager der Deutschen Bahn veranlasst“, heißt es weiter.

Der Wagen des 27-Jährigen aus Österreich wurde komplett beschädigt. Die genaue Höhe des Schadens kann bislang nicht beziffert werden. (kam)

