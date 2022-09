Alle Wege führen zum Oktoberfest – So kommen Sie aus Franken am besten zur Wiesn

Von: Katarina Amtmann

Das Oktoberfest in München startet am 17. September. © IMAGO / Sven Simon

Das Oktoberfest findet nach der Corona-Pause wieder statt. Ob mit Auto, Bus oder Bahn - es gibt viele Möglichkeiten zur Wiesn-Anreise. Ein Überblick.

München/Nürnberg - Alle Wege führen nach Rom? In diesen Wochen gilt das für viele nicht, denn: Das Oktoberfest steht kurz bevor. Am Samstag, 17. September, wird das berühmteste Volksfest der Welt eröffnet.

Beim Münchner Oktoberfest rechnen Experten mit einer steigenden Corona-Inzidenz. Doch auch für eine weiteren Virus könnte die Wiesn ein neuer Infektionsherd sein.

Oktoberfest in München steht bevor: Anstich am 17. September

Bis zum 3. Oktober werden Besucher aus aller Welt dann in München wieder schunkeln und feiern. Auch aus dem Rest Bayerns pilgern Volksfest-Fans in die Landeshauptstadt. Besonders aus Nürnberg gibt es viele Möglichkeiten zur Anreise.

Oktoberfest in München: So reisen Sie aus Nürnberg mit dem Zug zur Wiesn an

Der früheste Zug am Anstichtag startet um 4.35 Uhr. Schon um 7.11 Uhr wäre man dann am Münchner Hauptbahnhof. Ab 6 Uhr fahren stündlich Züge, in etwas über einer Stunde ist man mit dem ICE in der Landeshauptstadt.

Der letzte Regionalzug am Samstag fährt um 22.50 Uhr zurück nach Franken, ein ICE um 23 Uhr. Um 1.58 Uhr gibt es die nächste Möglichkeit nach Nürnberg zurückzufahren, dann allerdings mit einem Umstieg

Unter der Woche fährt der erste Zug um 4.52 Uhr. Mit dem ICE ist man um 6.04 Uhr bereits in München, mit dem Regionalzug (Start: 5.08 Uhr) ist man 1 Stunde und 38 Minuten unterwegs. Je nach Angebot kostet eine Fahrt zwischen 17,90 Euro und 40 Euro.

Der letzte Regionalzug zurück nach Nürnberg fährt um 22.50 Uhr (Dauer: rund 2 Stunden), um 23 Uhr fährt noch ein ICE, der nächste Zug fährt dann erst wieder mitten in der Nacht, nämlich um 3.21 Uhr.

Oktoberfest-Anreise mit dem Zug - Bayern-Ticket kann sich lohnen

Lohnen kann sich für die Anreise mit dem Zug das Bayern-Ticket. Es kostet 26 Euro plus 8 Euro je Mitfahrer. Das macht 11,60 Euro bei fünf Personen. Es gilt in allen Nahverkehrszügen, Verkehrsverbünden sowie fast allen Linienbussen in Bayern für beliebig viele Fahrten an einem Tag.

Eine weitere Anreisemöglichkeit ist der Bus. Flixbus bietet zahlreiche Verbindungen zwischen Nürnberg und München.

Oktoberfest-Anreise aus Nürnberg mit dem Flixbus am Samstag, 17. September (Beispiel)

Von nach Start Ankunft Preis Nürnberg ZOB München-Fröttmaning 4.20 Uhr 6.10 Uhr 19,99 Euro Nürnberg ZOB München ZOB 6.15 Uhr 9.10 Uhr 8,99 Euro

Oktoberfest: Anreise zur Wiesn mit dem Flixbus - Diese Möglichkeiten gibt es

Rückfahrten sind mit Flixbus bis 23.45 Uhr möglich, um 2 Uhr nachts gibt es dann die nächste Heimreise-Möglichkeit.

Auch am Montag kann man aus Nürnberg bereits ab 4.20 Uhr zum Oktoberfest nach München anreisen. Die letzte Fahrt zurück ist um 23.45 Uhr ab München-Fröttmaning, danach erst wieder um 2 Uhr.

Kommt man mit dem Flixbus am ZOB in München an, kann man die Theresienwiese zu Fuß erreichen. Rund 20 Minuten dauert der Weg zum Oktoberfest.

Oktoberfest 2022 - Was ist neu nach drei Jahren Pandemie?

Oktoberfest in München: Hier können Sie parken, wenn Sie mit dem Auto anreisen

Auch eine Anreise mit dem Auto ist möglich. Parkplätze werden rund um das Festgelände zwar rar gesät sein, Autofahrer können aber in den zahlreichen Park und Ride-Anlagen parken und dann auf den ÖPNV umsteigen. Möglichkeiten wären zum Beispiel die Parkhäuser Fröttmaning oder Kieferngarten. Von Fröttmaning aus braucht man mit der U-Bahn nur 23 Minuten zur Theresienwiese, ein Umstieg ist nötig. (kam)

