Opel-Fahrer gerät auf Gegenfahrbahn – und kracht frontal in mit vier Frauen besetztes Auto

Von: Katarina Amtmann

Ein 49-Jähriger kam bei winterlichen Verhältnissen auf die Gegenfahrbahn. Nach dem schweren Unfall musste die Staatsstraße gesperrt werden.

Hinterfirmiansreut - Ein schwerer Verkehrsunfall ereignete sich am Montag, 11. Dezember, auf der St. 2130 nahe Hinterfirmiansreut. Ein 49-jähriger Opel-Fahrer war gegen 9 Uhr in Richtung Mitterfirmiansreut unterwegs. Bei winterlichen Straßenverhältnissen geriet er auf die Gegenfahrbahn, wie die Polizei mitteilte.

In Bayern sind fünf Menschen bei einem Unfall schwer verletzt worden (Symbolbild). © IMAGO / Einsatz-Report24

Schwerer Unfall in Niederbayern: Fünf Personen schwer verletzt - zwei schweben in Lebensgefahr

Eine 60-jährige VW-Fahrerin kam ihm entgegen. Sie konnte dem Opel nicht mehr ausweichen, was zu einem Frontalzusammenstoß führte. Im VW der 60-Jährigen befanden sich drei weitere Frauen im Alter zwischen 69 und 91 Jahren, wie die Polizei mitteilte. Alle fünf Unfallbeteiligten stammen aus dem nördlichen Landkreis Freyung-Grafenau. Sie wurden bei dem Unfall schwer verletzt und in nahegelegene Krankenhäuser gebracht. Nach neuesten Informationen schweben zwei der Frauen in Lebensgefahr.

Der Sachschaden wird auf etwa 20.000 Euro geschätzt. Ein Gutachter wurde von der Staatsanwaltschaft Passau zur Klärung der Unfallursache hinzugezogen.

Schlimmer Unfall auf der St. 2130 in Niederbayern

Während der Unfallaufnahme musste die St. 2130 für den Verkehr gesperrt werden. Im Hinblick auf die Prüfung seiner Verkehrstüchtigkeit wurde bei dem 49-Jährigen eine Blutentnahme durchgeführt. Neben Polizei und Rettungsdienst waren auch die Feuerwehren Mauth und Philippsreut im Einsatz. (kam/dpa)

Erst kürzlich war es auf einer Bundesstraße in Bayern zu einem heftigen Unfall gekommen. Der Crash hinterließ ein Trümmerfeld, wie ein Foto zeigt.

