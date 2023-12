„Orientierungslos im knietiefen Schnee“: Chinese (22) gerät am Watzmann in Not

Von: Katarina Amtmann

Die Bergwacht rettete einen verstiegenen Chinesen in Oberbayern. © BRK Berchtesgadener Land

Ein junger Mann wollte an der Watzmann-Ostwand aufsteigen. Der 22-Jährige hatte bereits einen Schuh verloren und war komplett durchgefroren, als er gerettet wurde.

Schönau am Königssee - Einsatzkräfte der Bergwacht und der Wasserwacht sowie die Besatzung des Salzburger Notarzthubschraubers „Christophorus 6“ haben am Donnerstag (14. Dezember) einen Chinesen aus Bergnot gerettet. Der 22-Jährige wollte von Sankt Bartholomä aus zur Eiskapelle an der Watzmann-Ostwand aufsteigen. Er saß dann jedoch südlich des Sommerwegs zwischen Eisbach und Hachelwänden „orientierungslos im knietiefen Schnee fest“, so das Bayerische Rote Kreuz in einer Pressemitteilung. Der Student aus Finnald hatte bereits einen Schuh verloren, war komplett durchgefroren, unterkühlt und konnte sich nicht mehr bewegen.

Bergwacht rettet Urlauber am Königssee: Helikopter im Einsatz

Der Notruf ging gegen 15.15 Uhr ein. Der Bergwacht-Einsatzleiter forderte daraufhin einen Heli und dann aufgrund der tiefhängenden Wolken und der einsetzenden Dämmerung zusätzlich die BRK-Wasserwacht mit ihrem Rettungsboot an. Diese fuhr die Bergwacht-Mannschaft mit E-Bikes und Ausrüstung über den Königssee nach Sankt Bartholomä.

Vorfall am Königssee: Unterkühlter und frierender Student durch Bergwacht gerettet

Der Rettungshubschrauber nahm einen Berchtesgadener Bergretter auf und flog zeitgleich zur Eiskapelle. Aus der Luft konnten die Retter den 22-Jährigen schnell orten. Sie konnten ihm im letzten Tageslicht mit dem 30-Meter-Rettungstau auf die Hirschau ausfliegen, „so dass die Bodenmannschaft mit den E-Bikes nicht mehr losfahren und auch nicht mehr weiter aufsteigen musste.“

Die Einsatzkräfte versorgten den frierenden und unterkühlten Mann bereits am Rettungsboot mit einer Wärmepackung. Er kam in die Kreisklinik nach Bad Reichenhall. (kam)

