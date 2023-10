Flammeninferno in Bayern: Feuer drohte, auf Wohnhaus überzugreifen – neue Details

Von: Felix Herz

Der Großbrand in dem landwirtschaftlichen Anwesen in Königsfeld richtete verheerenden Schaden an. Die Feuerwehr konnte aber Schlimmeres verhindern. © NEWS5 / Merzbach

Am Donnerstagabend kam es in Königsfeld zu einem Großbrand, ein landwirtschaftliches Anwesen stand in Flammen. Ein Großeinsatz für die Feuerwehr.

Update vom 20. Oktober, 13.50 Uhr: Mehr Details zu dem verheerenden Brand in Königsfeld kommen ans Licht. Demnach lief das Feuer Gefahr, sich auf das benachbarte Wohnhaus auszubreiten. Außerdem drohten sich die in der Halle befindlichen 15 Tonnen Kunstdünger zu entzünden. Glücklicherweise gelang es den 150 Einsatzkräften der Feuerwehr, beides zu verhindern.

430 Heuballen gehen in Flammen auf – Ermittlungen nach Feuerinferno in Bayern dauern an

Dafür gingen aber etwa 430 Heuballen in Flammen auf und eine landwirtschaftliche Maschine wurde zerstört, wie die Kreisbrandinspektion mitteilte. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern weiter an.

Erstmeldung vom 20. Oktober: Königsfeld – Spektakuläre und dramatische Bilder aus Oberfranken: In Königsfeld, Landkreis Bamberg, stand am Donnerstagabend, 19. Oktober, ein großes landwirtschaftliches Anwesen in Vollbrand. Der begleitenden Pressemitteilung der Polizei zufolge hatte ein Anwohner gegen 21.30 Uhr einen Brandgeruch bemerkt und die Polizei informiert.

Flammeninferno in Oberfranken: Großeinsatz für die Feuerwehr

Teils meterhoch in den Nachthimmel schlugen die Flammen bei dem Großbrand in Königsfeld aus. „Etwa 150 Feuerwehrleute der umliegenden Wehren waren im Einsatz und konnten die Flammen löschen“, berichtet die Polizei. News5 zufolge sollen sich die endgültigen Löscharbeiten aber noch bis zum Freitagvormittag, 20. Oktober, hinziehen.

Meterhoch schlagen die Flammen gen Nachthimmel über Königsfeld. Dort stand in der Nacht ein landwirtschaftliches Anwesen in Vollbrand. © NEWS5 / Merzbach

Die Ursache für das verheerende Flammeninferno ist bislang unklar. Noch in der Nacht hat der Kriminaldauerdienst der Kriminalpolizei Bamberg die Ermittlungen dazu aufgenommen.

Landwirtschaftliches Anwesen steht in Flammen: Hoher Schaden

Schon jetzt ist klar, dass bei dem Brand des landwirtschaftlichen Anwesens ein hoher Sachschaden entstanden ist. Laut Polizei beläuft sich dieser nach ersten Schätzungen auf 500.000 Euro. Immerhin wurde den Berichten zufolge niemand verletzt. (fhz)

