Panzerfäuste im Wald gefunden

Mitarbeiter eines Sprengkommandos haben in einem Wald bei Hauzenberg (Landkreis Passau) fünf Panzerfäuste aus dem Zweiten Weltkrieg entdeckt.

Hauzenberg - An der Fundstelle war am vergangenen Freitag ein Waldarbeiter beim Baumfällen schwer verletzt worden, wie die Polizei mitteilte. Nach der Rettung des Mannes entdeckten die Helfer im Wurzelwerk des umgestürzten Baumes eine Panzerfaust. Polizisten brachten sie zur Dienstelle, wo sie von einem Sprengkommando abgeholt wurde. Am Montag überprüften die Fachleute die Fundstelle mit einem Metallsuchgerät und entdeckten die weiteren Panzerfäuste. Sie wurden ebenfalls entsorgt.

dpa

