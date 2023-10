Rosenheim-Cops: Foto zeigt Neuzugang in Aktion – zudem spektakulärer Gast-Star angekündigt

Von: Armin T. Linder

Inzwischen ist klar, wann der erste von zwei Rosenheim-Cops-Zugängen den Dienst aufnimmt. Zudem ist ein spektakulärer Gaststar angekündigt.

München - Die ZDF-Rosenheim-Cops stehen für Verlässlichkeit! Deswegen ist – neben all den inhaltlichen Konstanten – auch der Sendetermin eine feste Bank: Dienstags um 19.25 Uhr laufen die neuen Folgen. Seit dem 10. Oktober flimmert die bereits 23. Staffel über die Bildschirme, die Folgen sind zudem bereits jeweils eine Woche vorher jeweils in der Mediathek zu finden. Doch den Anfang machen „Überhang-Episoden“: Die ersten Folgen stammen noch von vergangenen Dreharbeiten, deswegen sind auch mehrere ausgestiegene Stars noch zu sehen.

Doch es wird sich bald was tun! Wie bereits vor Monaten publik wurde, sind zwei Neuzugänge zu erwarten: Anastasia Papadopoulou übernimmt als Rechtsmedizinerin Elena Dimos den Job der ausgestiegenen Sevda Polat, die bisher als Ela Atay die Mordopfer untersuchte. Und anstelle von Birte Andresen (gespielt von Sophie Melbinger) wird bald Hauptkommissarin Julia Beck (gespielt von Michaela Weingartner) an der Seite von Anton Stadler (gespielt von Dieter Fischer) ermitteln.

Anastasia Papadopoulou als Rechtsmedizinerin Elena Dimos am Tatort. © ZDF/Linda Gschwentner

Rosenheim-Cops-Neuzugang: Foto zeigt Pathologin am Tatort

Jetzt gab die zuständige Presseagentur neue Details bekannt. So steht der Termin für den ersten Einsatz von Pathologin Dimos am Tatort fest: Sie wird ihn am 21. November 2023 haben. Ein dazugehöriges Foto zeigt sie bei nasskaltem Wetter am Rande einer Wiese vor einem Mordopfer. Man darf sich sicher sein, dass sie den Ermittlern hilfreiche Hinweise gibt. Wann die neue Kommissarin loslegt, steht hingegen noch nicht fest.

Rosenheim-Cops: „Let‘s Dance“-Star Manuel Cortez als Gast

Dafür ist der Mitteilung aber zu entnehmen, dass die Fans bald einen spektakulären Gast-Star zu sehen bekommen: Manuel Cortez (44). Das Multitalent ist bekannt als Fotograf, Stylist, als Gewinner der sechsten Staffel „Let‘s Dance“ und als Schauspieler aus Spielfilmen wie „Autobahnraser“ und Serien wie „Verliebt in Berlin“ oder „Anna und die Liebe“. Die Rosenheim-Cops-Folge wird den Titel „Der perfekte Mann“ tragen, der Ausstrahlungstermin ist noch unklar. Aber vermutlich wird Frauenschwarm Cortez den namensgebenden perfekten Mann mimen.

Manuel Cortez wird bei den Rosenheim-Cops gastieren. © Frederic Kern / Imago

Gast-Stars haben eine lange Tradition bei den Rosenheim-Cops. Verona Pooth war einst dabei, Andreas Gabalier auch. Die Liste ließe sich lange fortsetzen (siehe Video oben). Auch ein Ex-Kinderstar übernahm kürzlich eine Episodenrolle. Cortez ist also in bester Gesellschaft. (lin)