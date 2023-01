„Er gab vielen Menschen Kraft und Orientierung“: So trauert Bayern um Benedikt XVI.

Von: Katarina Amtmann

Teilen

Benedikt XVI. ist tot. Der emeritierte Papst starb am Silvestermorgen im Vatikan. Weltweit herrscht Trauer, auch in seiner Heimat Bayern.

München/Vatikan - Der emeritierte Papst Benedikt XVI. ist tot. Das langjährige Oberhaupt der katholischen Kirche ist am 31. Dezember gestorben, wie der Vatikan am Silvestermorgen mitteilte. Trauer herrscht auch in seiner Heimat. Als Joseph Ratzinger wurde er 1927 in Marktl (Landkreis Altötting) geboren.

Papst Benedikt XVI. gestorben: Söder trauert um „unseren bayerischen Papst“

„Wir trauern um unseren bayerischen Papst. Der Tod von Benedikt XVI. berührt mich genau wie viele Menschen in Bayern und aller Welt sehr“, äußerte sich Markus Söder in einem Statement auf Instagram kurz nach der Todesnachricht. Mit ihm verliere die Gesellschaft „einen überzeugungsstarken Repräsentanten der katholischen Kirche sowie einen der einflussreichsten Theologen des 20. Jahrhunderts. In bewegten und herausfordernden Zeiten war er das religiöse Oberhaupt der katholischen Gläubigen“, so der CSU-Chef.

Übrigens: Unser Bayern-Newsletter informiert Sie über alle wichtigen Geschichten aus dem Freistaat. Melden Sie sich hier an.

„Er gab vielen Menschen Kraft und Orientierung“: Söder-Statement zum Tod des Papstes

„Viele Menschen in seiner Heimat werden ihn nicht nur als Papst Benedikt XVI., sondern auch als bescheidenen Seelsorger in dankbarer Erinnerung behalten. Er gab vielen Menschen Kraft und Orientierung“, heißt es in Söders Statement weiter. „Zugleich musste er sich aber auch der Verantwortung für schwierige Phasen in seinem Wirken stellen.“

Ganz persönlich denke Söder gerne an die vielen bewegenden Begegnungen mit Benedikt XVI. zurück. „Unvergessen ist uns sein mehrtägiger Besuch in Bayern als neuer Papst, der seine Liebe zu Land und Leuten zum Ausdruck brachte. Er trug seine Heimat immer im Herzen“, schließt Söders Statement. „Mein Herz schlägt bayerisch“, hatte Papst Benedikt XVI. im September 2006 im Flugzeug nach Deutschland gesagt, mehr als ein Jahr nach seinem Amtsantritt.

„Tiefe Trauer um Benedikt XVI.“ – Bayerische Politiker äußern sich zum Tod des emeritierten Papstes

„Tiefe Trauer um Benedikt XVI.: Mit dem emeritierten Papst verliert die Welt einen herausragenden Theologen und großen Bayern, Deutschen und Europäer. Danke für Dienst, Vorbild und Orientierung“, schreibt der bayerische Politiker Manfred Weber auf Twitter. „Trauer um den Papst aus Bayern. In bester Erinnerung: Der Besuch und die persönliche Begegnung mit Benedikt XVI. im September 2006 in München“, schreibt der Vizepräsident des Bayerischen Landtages, Karl Freller, zu einem Foto der damaligen Begegnung.

Bereits 2020 war der Bruder von Benedikt XVI., Georg Ratzinger, gestorben. Überraschend hatte der emeritierte Papst zuvor Regensburg besucht. Am Flughafen München wurde er damals von Markus Söder verabschiedet.

2020 besuchte Benedikt XVI. überraschend Bayern, um sich von seinem Bruder zu verabschieden. © Sven Hoppe/dpa-Pool/dpa +++ dpa-Bildfunk +++

Olaf Scholz und weitere Politiker haben sich ebenfalls zum Tod des Papstes geäußert, unter anderem auch Emmanuel Macron.

„Scharfsinniger und streitbarer Theologe“: Benedikt XVI. ist tot

„Benedikt XVI. ist tot. Er war ein scharfsinniger und streitbarer Theologe“, äußert sich FDP-Politiker Martin Hagen auf Twitter ebenfalls zum Tod des emeritierten Papstes. „Über Licht und Schatten seines Pontifikats kann man streiten. Darüber, dass der Intellektuelle aus Marktl am Inn Geschichte geschrieben hat, nicht. Bayern trauert um ‚seinen‘ Papst.“

Söder ordnet dreitägige Trauerbeflaggung an

Ministerpräsident Markus Söder hat nach dem Tod des emeritierten Papstes Benedikt XVI. eine dreitägige Trauerbeflaggung angeordnet. Sie gelte an allen staatlichen Dienstgebäuden im Freistaat von Samstag bis 2. Januar 2023, teilte die Staatskanzlei mit. Gemeinden, Landkreise und Bezirke sowie die übrigen Körperschaften, Anstalten und Stiftungen des öffentlichen Rechts seien gebeten, in gleicher Weise zu verfahren. (kam)

Alle Nachrichten aus ganz Bayern lesen Sie immer bei uns. News und Geschichten aus dem Freistaat sind nun auch auf unserer brandneuen Facebook-Seite Merkur Bayern zu finden.