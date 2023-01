Tragischer Bahnunfall auf Strecke Nürnberg-Regensburg: Ein Toter und ein Schwerverletzter

Von: Tanja Kipke

Teilen

Auf der Strecke Nürnberg-Regensburg kam es zu dem Unglück. © NEWS5 / Grundmann

Ein tragischer Bahnunfall beschäftigt aktuell die Polizei Oberpfalz. Nach ersten Erkenntnissen starb dabei ein Mitarbeiter der Bahn, ein weiterer wurde schwer verletzt.

Update vom 16. Januar, 18.35 Uhr: Ein Sprecher der Polizei bestätigt auf Merkur.de-Nachfrage den tödlichen Bahnunfall. Genauere Informationen zum Hergang machte er nicht. Die Strecke ist bis auf Weiteres gesperrt.

Erstmeldung vom 16. Januar, 18.06 Uhr: Parsberg – Viel ist zu dem Bahnunglück noch nicht bekannt. In der Nähe von Parsberg (Landkreis Neumarkt in der Oberpfalz), auf der Zugstrecke Regensburg-Nürnberg, ereignete sich am späten Montagnachmittag (16. Januar) ein Bahnunfall, wie das Polizeipräsidium Oberpfalz mitteilt. Ein Bahnmitarbeiter sei dabei getötet worden, ein weiterer schwer verletzt. Die Hintergründe sind bisher noch unklar.

Bahnunfall in Bayern: Strecke wegen Notarzteinsatz gesperrt

Die Strecke Nürnberg Hbf und Regensburg Hbf ist wegen des Unfalls derzeit gesperrt. Die Deutsche Bahn spricht von einem Notarzteinsatz. „Umleitung zwischen Nürnberg Hbf und Regensburg Hbf (beide Richtungen) ohne Halt. Verspätungen und Teilausfälle. Zuglauf in der Reiseauskunft überprüfen“, heißt es in der DB-Reiseauskunft.

Weitere Informationen folgen in Kürze.

Alle News aus Regensburg und Umgebung lesen Sie immer aktuell und nur bei uns.