Party-Hit „Layla“ auf St.-Martins-Umzug in Bayern: Erzieherin dichtet den Text einfach um

Von: Thomas Eldersch

Teilen

„Layla“ ist der Party-Hit des Jahres. Für viele ist das Lied aber einfach nur sexistisch und bestimmt nicht für Kinder geeignet. Eine Erzieherin hat das jetzt geändert.

Heideck – Wer in diesem Jahr der Ballermann-Insel Mallorca oder einem der zahlreichen bayerischen Volksfesten einen Besuch abgestattet hat, kam wohl nicht umher, den fragwürdigsten Hit des Jahres gehört zu haben. Der Song „Layla“ von DJ Robin & Schürze wurde sogar zum Wiesn-Hit 2022 gewählt. Und das, obwohl der Text als sexistisch und frauenverachtend gilt. Damit disqualifiziert er sich eigentlich auch automatisch für Kinderveranstaltungen – oder?

Erzieherin aus Mittelfranken dichtet „Layla“ einfach um

Weil ihre Schützlinge immer wieder mit dem Party-Hit ankamen, musste Erzieherin Steffi Hiemer handeln. Sie arbeitet in einem Kindergarten in Heideck im Landkreis Roth. Im Gespräch mit dem Bayerischen Rundfunk erklärt sie, wenn das Lied überall gespielt werde, mache das auch vor den Kindern nicht halt. Die Kleinen würden meist nur den Refrain mitsingen oder selber etwas dichten, denn den Rest des Textes verstünden sie nicht. „Die Kinder hören das und die finden es toll.“

„Layla“ von DJ Robin (l.) und Schürze als Lied für St. Martin? © Arno Burgi/Hannes P. Albert/dpa

Weil das Lied so eingängig ist, kann Hiemer ihre Kinder kaum davon abhalten es mitzusingen. Deshalb kam die findige Erzieherin jetzt auf eine Idee. Passend zum heutigen St.-Martins-Tag schrieb sie den Text einfach um. Wo es einst hieß: „Ich hab‘ ‚n Puff – und meine Puffmama heißt Layla. Sie ist schöner, jünger, geiler“, lautet der Text jetzt, „Er hat ein Pferd und sein Name ist St. Martin. Er ist Soldat und jeder mag ihn – Mamama Martin, der heilige St. Martin.“

(Übrigens: Unser Nürnberg-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus Mittelfranken und der Franken-Metropole. Melden Sie sich hier an.)

Erzieherin schreibt „Layla“-Text innerhalb eines Tages um

Besonders aus dem Urlaub oder aus den ersten Besuchen auf Volksfesten nach Corona hätten die Kinder das Lied mit in den Kindergarten gebracht. Das fiel auch ihren Kolleginnen auf, so der BR weiter. Im Kindergarten musste dann das Erlebte verarbeitet werden. Und so kamen Hiemer und ihre Kolleginnen auf die Idee, das Lied umzudichten. Hiemer sah es als Herausforderung an – und schrieb innerhalb von nur einem Tag ihre Version des Liedes für Sankt Martin. Heute Abend kann die jugendfreie Version gleich mal öffentlich präsentiert werden, wenn wieder zahlreiche Kinder mit ihren Laternen durch die Straßen ziehen. (tel)