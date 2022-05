Am Bahnhof entdeckt: Passauer Polizei „beschwört“ Schlange - doch eine kann entkommen

Von: Katarina Amtmann

Ein Polizist hält an einem Stock eine Schlange. © Polizeiinspektion Passau/dpa/dpa-Bildfunk

Polizisten entdeckten in Passau zwei Schlangen. Eine konnte eingefangen werden, die zweite entkam.

Passau - Eine Schlange hat die Polizei in Passau nach eigenen Angaben „beschworen“ - höhere Mächte waren dabei aber nicht im Spiel: Das Tier war harmlos und ließ sich mit bloßen Händen fangen.

Passauer Polizei „beschwört“ Schlange

Die Beamten hatten am Donnerstag, 5. Mai, am Zentralen Omnibusbahnhof zwei Schlangen von 1,5 und 2 Metern Länge entdeckt. Das teilte die Polizei am Freitag mit. Ein Polizist konnte eine der Schlangen fangen, die zweite entkam.

Passauer Polizei fängt Schlange

Von den Äskulapnattern, einer heimischen Schlangenart, geht trotz ihrer Größe keine Gefahr aus - sie ist ungiftig. Woher sie kamen, konnte die Polizei nicht sagen. (kam/dpa)

