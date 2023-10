Paukenschlag in der Oberpfalz – Nach 18 Jahren im Amt muss Oberbürgermeister abtreten

Von: Felix Herz

Teilen

Nach 18 Jahren endet seine Zeit als Oberbürgermeister von Neumarkt in der Oberpfalz: In einer Stichwahl wurde Thomas Thumann abgewählt. Er unterlag CSU-Kandidat Markus Ochsenkühn. © Ikon Images / IMAGO

Die Stichwahl in Neumarkt brachte eine Überraschung: Rathauschef Thumann muss gehen. Der neue Oberbürgermeister heißt Markus Ochsenkühn.

Neumarkt in der Oberpfalz – Nach einer 18-jährigen Amtszeit als Bürgermeister von Neumarkt in der Oberpfalz, wurde Thomas Thumann am Sonntag, 22. Oktober, abgesetzt.

(Übrigens: Unser brandneuer Regensburg-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus der Weltkulturerbe-Stadt und der Oberpfalz. Melden Sie sich hier an.)

Stichwahl in der Oberpfalz – bisheriger Bürgermeister unterliegt CSU-Kandidat

Bei der Stichwahl für das Amt des Oberbürgermeisters hat Markus Ochsenkühn, der Kandidat der CSU, mit 52,0 Prozent die Nase vorn gehabt. Laut städtischen Angaben erreichte Thumann, der erneut für die UPW/FW (Unabhängige parteifreie Wählergemeinschaft/Freie Wähler) kandidierte, 48,0 Prozent der Stimmen. Die Wahlbeteiligung lag bei 53,7 Prozent.

Thumann wurde 2005 erstmalig zum Oberbürgermeister von Neumarkt gewählt und konnte sich zweimal im Amt behaupten. Bei der ersten Wahlrunde, die zeitgleich mit der Landtagswahl vor zwei Wochen stattfand, war er mit 47,4 Prozent noch deutlich in Führung. Damals standen ihm vier Konkurrenten gegenüber. Ochsenkühn konnte sich mit 35,5 Prozent für die Stichwahl qualifizieren. In Neumarkt waren knapp 32.000 Bürger wahlberechtigt. Insgesamt zählt die Kreisstadt rund 43.000 Einwohner.

Die schönsten Spaziergänge und Wanderungen im bayerischen Herbst: Indian Summer im Freistaat Fotostrecke ansehen

Mehr News finden Sie in unserer brandneuen Merkur.de-App, jetzt im verbesserten Design mit mehr Personalisierungs-Funktionen. Direkt zum Download, mehr Informationen gibt es hier. Sie nutzen begeistert WhatsApp? Auch dort hält Sie Merkur.de ab sofort über einen neuen Whatsapp-Kanal auf dem Laufenden. Hier geht‘s direkt zum Kanal.

Dieser Artikel wurde mithilfe maschineller Unterstützung bearbeitet und vor der Veröffentlichung vom Redakteur Felix Herz sorgfältig geprüft.