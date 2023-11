Kleinbus hielt Abstand nicht ein: Pedelec-Fahrerin stürzt – und stirbt nach Wochen in der Klinik

Von: Katarina Amtmann

Teilen

Im Oktober unterschritt die Fahrerin eines Kleinbusses den vorgeschriebenen Abstand zu einer Pedelec-Fahrerin. Die Frau stürzte und starb nun im Krankenhaus.

Neu-Ulm - Eine 79-jährige Dame ist mehrere Wochen nach einem Verkehrsunfall im Landkreis Neu-Ulm verstorben. Sie erlag am Mittwoch in einer Klinik ihren schweren Verletzungen, wie die Polizei am Donnerstag, 9. November, bekannt gab.

Eine Pedelec-Fahrerin ist mehrere Wochen nach einem Unfall in einer Klinik gestorben (Symbolbild). © IMAGO / Fotostand

Übrigens: Unser Bayern-Newsletter informiert Sie über alle wichtigen Geschichten aus dem Freistaat. Melden Sie sich hier an. Alle Nachrichten aus ganz Bayern lesen Sie immer bei uns. News und Geschichten aus dem Freistaat sind auch auf unserer Facebook-Seite Merkur Bayern zu finden.

Pedelec touchiert Außenspiegel: Fahrerin stürzt und stirbt Wochen später in Krankenhaus

Eine 47-jährige Fahrerin eines Kleinbusses hat den Angaben zufolge den vorgeschriebenen Seitenabstand zu der 79-jährigen Pedelec-Fahrerin unterschritten. Die Seniorin schwenkte mit ihrem Fahrrad leicht nach links und streifte den Seitenspiegel des Kleinbusses. Daraufhin fiel die Dame von ihrem Rad und zog sich schwere Verletzungen zu, so die Polizei. (kam/dpa)

Mehr News finden Sie in unserer brandneuen Merkur.de-App, jetzt im verbesserten Design mit mehr Personalisierungs-Funktionen. Direkt zum Download, mehr Informationen gibt es hier. Sie nutzen begeistert WhatsApp? Auch dort hält Sie Merkur.de ab sofort über einen neuen Whatsapp-Kanal auf dem Laufenden. Hier geht‘s direkt zum Kanal.

Fotostrecke: Erste-Hilfe-Maßnahmen nach einem Unfall – Die To-Dos für Ersthelfer Fotostrecke ansehen

In Oberfranken hat sich am Donnerstag, 9. November, ein tödlicher Unfall ereignet. Eine Frau kam dabei ums Leben, der Autofahrer blieb unverletzt, erlitt aber einen Schock.

Dieser Artikel wurde mithilfe maschineller Unterstützung bearbeitet und vor der Veröffentlichung von der Redakteurin Katarina Amtmann sorgfältig geprüft.