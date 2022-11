München ist Deutschlands Pendlerhauptstadt – aber Nürnberg schlägt sie gleich in zwei Punkten

Von: Thomas Eldersch

Metropolregion Nürnberg: Viele Menschen treibt es täglich in die mittelfränkische Metropole. © Daniel Karmann/dpa

Nürnberg wächst täglich um fast 200.000 Einwohner. Denn viele Menschen zieht es zum Arbeiten in die Frankenmetropole. Die meisten kommen aus Fürth.

Nürnberg – In Zeiten von Homeoffice und Corona fällt bei vielen der Weg in die Arbeit relativ kurz aus. Vom Bett ins Bad und ab an den Schreibtisch. Pendeln wirkt wie ein Relikt aus alten Zeiten. Dass aber immer noch genug Menschen täglich ins Auto springen oder die Bahn nehmen, zeigt der Pendleratlas Deutschland. Bayern stellt dabei einige Rekorde auf.

Pendleratlas: Achse Nürnberg-Fürth ist in Deutschland Spitze

Besonders lohnenswert ist der Blick auf die Metropolregion Nürnberg. Der mittelfränkische Knotenpunkt mit den drei großen Städten Nürnberg, Fürth und Erlangen ist geradezu prädestiniert für große Pendlerströme. So verwundert es auch nicht, dass die Achse Nürnberg-Fürth die belebteste in ganz Bayern ist. Täglich machen sich hier 41.283 Menschen auf den Weg. 14.655 fahren von Nürnberg nach Fürth. Für 26.628 geht es in die andere Richtung. Damit muss sich die mittelfränkische Route knapp dem deutschen Spitzenreiter geschlagen geben. Nur zwischen Berlin und Potsdam pendeln täglich mehr Menschen – nämlich 41.349.

Üblicherweise pendeln die Menschen in Orte in ihrer Nähe, so auch in Nürnberg. Bis nach Fürth sind es laut Atlas nur 10,5 Kilometer. Auch zum Zweitplatzierten Erlangen fährt man von der Pegnitzstadt nur 17,9 Kilometer. Diese Entfernung nehmen täglich immerhin 13.831 Menschen auf sich. Viel erstaunlicher ist da Platz drei im Ranking. 4540 Menschen pendeln doch tatsächlich regelmäßig nach München. Bis zur Landeshauptstadt sind es immerhin stolze 146,7 Kilometer.

Video: Das ist Nürnberg im Herbst

München ist Pendlerhauptstadt in Deutschland

Eine weitere interessante Kennzahl ist die tägliche Wachstumsrate. Um 101.970 Menschen wächst Nürnberg jeden Tag. Denn es strömen 191.895 Menschen in die Stadt und nur 89.925 verlassen sie wieder. Dabei nehmen mehr Männer den Weg auf sich als Frauen. 82.075 Frauen fahren nach Nürnberg, 36.566 pendeln aus. Bei den Männern sind es 109.820 Einpendler und 53.359 Auspendler.

Deutscher Spitzenreiter, was das Pendeln angeht, ist allerdings die Landeshauptstadt. Täglich fahren bis zu 503.600 Menschen zum Arbeiten aus anderen Gemeinden nach München. In einer Hinsicht liegt Nürnberg jedoch sogar vor München: Knapp die Hälfte aller arbeitenden Menschen in Bayerns zweitgrößter Stadt wohnt demnach andernorts, in München sind es im Vergleich nur 45 Prozent. (tel mit dpa)

