Penthouse in Flammen: Unbeaufsichtigte Feuerschale setzt wegen Sturm Dachterrasse in Brand

Von: Lisa Metzger

Drucken Teilen

In Fürth ist am Donnerstag, 21. Dezember, eine Dachterrasse eines Mehrfamilienhauses in Brand geraten. © NEWS5 / Oßwald

In Fürth ist es am Donnerstagabend, 21. Dezember, zu einem Großeinsatz der Feuerwehr gekommen. Ein Mehrfamilienhaus in der Südstadt brannte lichterloh.

Fürth – Keine Verletzten, aber ein Sachschaden von rund 10.000 Euro – das ist die Bilanz eines Brands, der am Donnerstagabend, 21. Dezember, in der Fürther Südstadt ausgebrochen war. Wie die Polizei gegenüber der Nachrichtenagentur News5 berichtet, ist auf einer Dachterrasse in der sechsten Etage eines Mehrfamilienhauses ein Feuer ausgebrochen. Auslöser für den Brand ist nach Angaben der Polizei eine unbeaufsichtigte Feuerschale gewesen. Durch den starken Wind kam es zu einem Funkenschlag. Die Funken griffen auf die nahestehenden Gartenmöbel über und setzten diese in Brand.

Die Löscharbeiten der Feuerwehr bei einem Brand in Fürth wurden durch den starken Wind des Sturmtiefs Zoltan erschwert. © NEWS5 / Oßwald

Sturmtief Zoltan erschwert Einsatz der Feuerwehr

Durch den starken Wind des Sturmtiefs Zoltan wurden die Flammen zusätzlich angefacht. Weswegen der betroffene Bereich evakuiert werden musste. Dank dem schnellen Eingreifen der Feuerwehr konnte der Brand im sechsten Obergeschoss schnell unter Kontrolle gebracht werden.

Mehr News finden Sie in unserer brandneuen Merkur.de-App, jetzt im verbesserten Design mit mehr Personalisierungs-Funktionen. Direkt zum Download, mehr Informationen gibt es hier. Sie nutzen begeistert WhatsApp? Auch dort hält Sie Merkur.de ab sofort über einen neuen Whatsapp-Kanal auf dem Laufenden. Hier geht‘s direkt zum Kanal.