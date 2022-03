100 Kunden und 45 Mitarbeiter im Gebäude: Kran stürzt auf Supermarkt in Bayern

Von: Katarina Amtmann

Ein Kran ist in Pentling auf einen Supermarkt gestürzt. © NEWS5 / Pieknik

Glück im Unglück: Ein Kran ist in Pentling auf einen Supermarkt gestürzt. Im V-Markt waren fast 150 Menschen, verletzt wurde niemand.

Pentling – In Pentling (Landkreis Regensburg) ist am Montagnachmittag ein Kran auf einen Supermarkt gestürzt. Verletzt wurde bei dem Vorfall niemand, wie die Polizei Oberpfalz mitteilte. Die Polizeiinspektion Neutraubling hat die Ermittlungen aufgenommen.

Pentling (Kreis Regensburg): Kran stürzt auf Supermarkt – Keine Verletzen

Gegen 14.45 Uhr wurde ein umgestürzter Kran in der Hölkeringer Straße in Pentling mitgeteilt. „Der Autokran war zuvor für Dacharbeiten an einem dort befindlichen Supermarkt aufgestellt worden, um Material auf das Dach des Gebäudes zu heben“, so die Polizei. Aus noch nicht geklärter Ursache geriet der Kran ins Schwanken und stürzte mit dem Ausleger auf das Gebäude, wo er einen deutlichen Schaden anrichtete.

Kran stürzt auf V-Markt in Pentling – Ursache unklar

Die verständigten Einsatzkräfte veranlassten mit den Gebäudeverantwortlichen die Räumung des Supermarktes, in dem sich zu diesem Zeitpunkt etwa 100 Kunden und 45 Mitarbeitende aufhielten. Zum Glück wurde bei dem Unfall niemand verletzt. Die angrenzende B16 ist derzeit für den Verkehr gesperrt, so die Polizei. Aktuell laufen die Bergungsmaßnahmen, für die weitere Kräne angefordert wurden. Die Schadenshöhe ist noch unklar. Laut Medienberichten handelt es sich bei dem Geschäft um einen V-Markt. (kam)

