Rosenheim-Cops: Wie bitte? Neue Staffel startet mit unerwarteter Kern-Besetzung

Von: Armin T. Linder

Frisches Futter für die Rosenheim-Cops-Fans: Die erste Folge der neuen Staffel gibt es jetzt zu sehen. Zwei Personalien der ersten Episoden dürften die Gucker aber irritieren.

München - Vorbei ist die Zeit der Wiederholungen! Monatelang mussten sich Fans der ZDF-Rosenheim-Cops mit alten Folgen zufriedengeben. Am 10. Oktober startet nun die neue Staffel. Seit dem 3. Oktober können die echten Anhänger ihren Durst via Mediathek stillen: Denn dort landen die Folgen traditionell eine Woche früher. Die Auftakt-Episode „Ein Fall von Anglerlatein“ ist also bereits vorab verfügbar.

Rosenheim-Cops: Ausgestiegener Star noch beim Staffelstart mit dabei

So mancher dürfte sich auf Anhieb wundern: Hieß es nicht, Sevda Polat sei als Pathologin Ela Atay ausgestiegen? Warum schaute sie dann noch in Folge 1 die Leiche an und nicht etwa ihre Nachfolgerin? Auch wenn es keine offizielle Erklärung gibt, ist die Sache naheliegend: Schon in der Vergangenheit wurden mehr Folgen gedreht als direkt ausgestrahlt wurden – und einzelne in die folgende Staffel geschoben. Insofern ist die Episode „Ein Fall von Anglerlatein“ gar nicht so richtig neu und stammt noch von den Dreharbeiten der vorherigen Staffel, mit der entsprechenden Crew.

Ela Atay (Sevda Polat) ist auch noch in den ersten Folgen der neuen Rosenheim-Cops-Staffel als Pathologin im Einsatz. © Screenshot ZDF

Mit „Ich bin dann fertig so weit“ verabschiedet sich Atay in Folge 1 vom Tatort. Doch sie ist noch lange nicht durch, sondern auch noch die nächsten Wochen im Einsatz. Mehr noch: Laut Programmvorschau kommt es ab der zweiten Folge „Ordnung ist das halbe Leben“ sogar zum Wiedersehen mit Sophie Melbinger, die ebenfalls raus ist (und kürzlich bei tz.de die Gründe erklärt hatte). Sie ermittelt bis mindestens zum 14. November noch an der Seite von Dieter Stadler (Anton Fischer). Die ersten Folgen der neuen Staffel weisen also zum Teil noch die alte Kern-Besetzung auf, was viele überraschen dürfte. Erster Einsatz der beiden Nachfolgerinnen: erst danach!

Rosenheim-Cops: Trailer zur 23. Staffel zeigt die beiden Neuzugänge im Einsatz

Die endgültige Truppe der 23. Staffel hingegen lässt sich im passenden Trailer (siehe oben) bewundern, der ebenfalls schon veröffentlicht wurde: rund zwei Minuten Zusammenschnitt aus den neuen Aufnahmen. Darin zeigt dann auch Michaela Weingartner als neue Kommissarin Julia Beck ihren Ausweis als Ermittlerin. Und Anastasia Papadopoulou nimmt als Gerichtsmedzinierin Dr. Elena Dimos die Mordopfer genauer in Augenschein. Ansonsten ändert sich am Hauptdarsteller-Team nichts: Fans dürfen sich auf Miriam Stockl (Marisa Burger), Sven Hansen (Igor Jeftić), Michi Mohr (Max Müller) und alle anderen alten Bekannten freuen.

Die beiden Zugänge haben sich auch hinter den Kulissen bestens eingefügt: Christian K. Schaeffer (spielt Jo Caspar) schwärmte schon vor Monaten in höchsten Tönen von Neu-Kollegin Weingartner und wunderte sich, dass die Macher sie verpflichten konnten. Papadopoulou posiert auf dessen Instagram-Kanal auf mehreren Fotos mit Baran Hêvî, der als Kommissar Kilian Kaya auch in der neuen Staffel mit von der Partie ist. Offensichtlich versteht man sich auch abseits der Drehs prächtig.

Interessant auch: Viele Fans wollen sich die Wartezeit bis zu den neuen Folgen gar nicht verkürzen und halten ihre Neugier bis zum 10. Oktober zurück, wie in den Social-Media-Reaktionen klar wird. Die Vorfreude ist jedenfalls groß. „Jippieh yeaaaaaaaaah, ich kann es kaum erwarten“, heißt es etwa.

Rosenheim-Cops: Erste Folge der neuen Staffel sorgt für geteilte Reaktionen

So mancher wurde aber doch schon schwach. Und die Reaktionen auf Folge 1 fallen eher gemischt aus. „Die Folge war nice“ und „Klasse Staffelauftakt“, heißt es. Aber auch: „Ich hab heute in der Mediathek geschaut. Langweilig, uninspiriert und fantasielos. Das plätschert mittlerweile so dahin, jede und jeder rattert seine bekannten Sprüche runter, der Kaffee ist aus und dann ist neuer Kaffee da, das Opfer ist reich und hat höchstens mal ein erwachsenes Kind, Ehefrauen und Ehemänner gehen nebennaus, Frau Hofer muss sofort zur Stadtratsitzung, Frau Stockl begeht Rufmord, Frau Grasegger regt sich wegen selbstgelegter fauler Eier auf und Frau Lange kapiert gar nichts.“ Doch all das ist auch, was viele an der ZDF-Serie schätzen. Ein Fan meint: „Freu mich auf herrlich leichte Kost zum Feierabend, da kann man gut abschalten.“ Wussten Sie, dass Stockl und Michi bei den ZDF-Rosenheim-Cops fast mal ein Paar geworden wären? (lin)

