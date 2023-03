Beste Pizza Deutschlands kommt aus Bayern: Franke gewinnt Meisterschaften

Von: Tanja Kipke

Auf der Internorga Messe in Hamburg fand die diesjährige deutsche Meisterschaft der besten Pizzabäcker statt. Ein Mann aus Franken konnte sich über den ersten Platz freuen.

Fürth – Zum 10. Mal fand 2023 die Deutsche Meisterschaft der Pizzabäcker statt, diesmal erstmals auf einer der größten Gastronomiemessen Europas, der Internorga in Hamburg. Die Teilnehmer traten am 13. März in zwei verschiedenen Kategorien gegeneinander an. Einmal mussten die Pizzabäcker eine „Pizza Classica Gourmet“ zubereiten, und beim zweiten Mal eine „Pizza Napoletana Moderna“.

Bester Pizzabäcker Deutschlands kommt aus Franken

Insgesamt nahmen 28 Pizzabäcker aus Deutschland am Wettbewerb teil. Ein Franke konnte sich letztendlich den ersten Platz sichern. Kurz nach der Krönung zum besten Pizzabäcker Deutschlands verriet der Sieger, Maurizio de Giacomo, im Gespräch mit RTL, wie „überwältigt“ er von der Entscheidung der Jury sei. „Ich hätte mit allem gerechnet, aber nicht damit“, erzählt der 39-Jährige. „Bei mir kommt es darauf an, dass der Teig schön knusprig ist. Ein bisschen luftig, bekömmlich und viel Liebe mit drin ist.“

Überzeugt hat er die Jury mit seiner Variante der „Pizza Napoletana Moderna“. Mit 24 weiteren Mitgliedern ist er Teil der deutschen Pizza-Nationalmannschaft (pizza-schule.de), welche gemeinsam an den wichtigsten Wettbewerben, wie beispielsweise auch der Campionato Mondiale della Pizza (Pizzaweltmeisterschaft) in Italien, teilnehmen.

Fürth bringt offenbar immer wieder gute Pizzabäcker hervor

Geboren wurde Maurizio De Giacamo in Nürnberg, mittlerweile wohnt er in Veitsbronn (Landkreis Fürth). Seit 2000 führt er einen mobilen Pizzawagen, die „Pizza Bäcker Bande“, mit dem er auf Veranstaltungen unterwegs ist. „2008 eröffnete ich dann selbst meinen eigenen Pizzaimbiss ‚Pizzeria Maurizio‘ was ich viele Jahre erfolgreich geführt habe“, heißt es in seiner Personenvorstellung der Pizza-Nationalmannschaft. Die Führung des Imbisses habe er allerdings mittlerweile seinem Vater abgegeben.

In der Region Fürth gibt es neben De Giacamo noch einen weiteren Pizzabäcker, der mit einem Preis ausgezeichnet wurde. Die Pizzeria „Zulù“ zählt zu den Top 50 Pizzerien weltweit, der Betreiber verriet unserer Redaktion, was sein Geheimnis ist. (tkip)

