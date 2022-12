„Schwere Augen- und Atemwegsreizungen“: Unbekannter attackiert Frau mit Pfefferspray und flüchtet

Von: Katarina Amtmann

An der U-Bahn-Station Plärrer in Nürnberg wurde eine Frau angegriffen (Symbolbild). © IMAGO / imagebroker

Unvermittelt hat ein Mann eine Frau am Nürnberger Plärrer mit Pfefferspray angegriffen. Eine Fahndung nach dem Mann blieb zunächst erfolglos.

Nürnberg - Eine Frau ist am Donnerstag, 15. Dezember, in Nürnberg angegriffen worden. Wie die Polizei mitteilte, griff ein bislang unbekannter Mann die Frau im U-Bahn-Verteiler Plärrer mit einem Pfefferspray an und flüchtete.

Mann greift Frau im U-Bahn-Verteiler Plärrer an

Die Frau befand sich gegen 23.20 Uhr im U-Bahn-Verteiler Plärrer und lief dort in Richtung Ludwigstraße. Dort griff sie der Unbekannte „unvermittelt an, indem er ihr mutmaßlich Pfefferspray ins Gesicht sprühte.“ Das Opfer kam mit „schweren Augen- und Atemwegsreizungen“ in ein Krankenhaus, wie die Polizei weiter mitteilte.

Eine sofort eingeleitete Fahndung nach dem unbekannten Mann verlief ohne Erfolg, eine Beschreibung liegt aktuell noch nicht vor.

Nürnberger Polizei ermittelt nach Pfefferspray-Angriff auf Frau - Zeugen gesucht

Die Polizeiinspektion Nürnberg-Mitte hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen, die die Tat beobachtet haben, sich unter der Rufnummer 0911/2112-6115 zu melden. (kam)

