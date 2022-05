Nach Plakataktion für Hanau-Terroropfer: Stadt Regensburg verhängt Bußgeld – gleichzeitig lobt sie sich

Von: Stefan Aigner

Bei der offiziellen Vorstellung schmückte sich Oberbürgermeisterin Gertrud Maltz-Schwarzfischer noch mit der Plakataktion „Say their Names” im März 2021. © Michael Bothner

Peinliches Gebaren in der Verwaltung der Stadt Regensburg. Während das Ordnungsamt den Initiator einer antirassistischen Plakataktion mit Bußgeld und Gerichtsverhandlung verfolgt, lobt sich die städtische Stabsstelle für Erinnerungskultur für die Teilnahme an ebendieser Aktion.

Regensburg – Jährliche Gedenktage, Ausstellungen und Netzwerke, das Vorgehen beim Umgang mit problematischen Straßennamen, verschiedene Aktionen, die man – mal in Eigenregie, mal zusammen mit Akteuren der Zivilgesellschaft – durchgeführt hat. Das alles steht im Jahresbericht der Stabsstelle für Erinnerungskultur und Rassismusprävention, den Bildungsreferent Hermann Hage am Mittwoch im Bildungsausschuss des Regensburger Stadtrats vorstellt. 57 Seiten stark ist der Bericht dieses Jahr.

Plakataktion in Regensburg sollte an Opfer von Rassismus erinnern

Aufhorchen lassen die Ausführungen auf Seite 17 und 18, in der es um eine antirassistische Plakataktion geht. Denn während die Stabsstelle diese Aktion mit dem Titel „Say their names“ ausdrücklich lobt und sich mit der Teilnahme daran auch ein wenig schmückt, verfolgt eine andere städtische Stelle, das Regensburger Ordnungsamt, den Initiator dieser Aktion mit einem Bußgeld und demnächst auch einem Gerichtsverfahren.

Worum geht es? Im Rahmen der Internationalen Wochen gegen Rassismus im vergangenen Jahr wurden verschiedene Straßen und Plätze temporär nach den Opfern von Rassismus benannt – mit Plakaten. Angestoßen hatte das Ganze der „Arbeitskreis für ausländische Arbeitnehmer_innen“ (a.a.a.), vor allem auch in Erinnerung an den früheren Regensburger Fatih Saraçoğlu. Er war eines der neun Opfer des Attentates von Hanau am 19. Februar 2019 und während seiner Kindheit in der Freizeit häufig beim a.a.a.

Plakataktion für Rassismusopfer: Genehmigung war schwierig

Laut a.a.a.-Vorstand Michael Waffler war es zunächst schwierig, überhaupt eine Genehmigung für das Aufhängen der Plakate zu bekommen. Erst nach einer Unterschriftenaktion und Intervention bei der Oberbürgermeisterin gab das Ordnungsamt grünes Licht. Ein paar ausgewählte Stellen wurden genehmigt, um die Plakate aufzuhängen. Angemeldet wurde das Ganze von einem Mitglied des Vereins.

Es dauerte damals keine 48 Stunden, bis ein Großteil der Plakate von Unbekannten heruntergerissen, zerstört oder mit rechtsextremen Stickern beklebt wurde. Die Stadt Regensburg kümmerte das nicht. Der a.a.a. erstattete Anzeige gegen Unbekannt – allerdings erfolglos. Bei einer städtischen Veranstaltung hatten später jede Menge Leute Zugriff auf die Plakate. Die zerstörten wurden wieder aufgehängt – und auch noch ein paar mehr. Und hier beginnt das Problem.

Zu viele Plakate aufgehängt: Regensburger Ordnungsamt verhängte Bußgeld

Der Kommunale Ordnungsdienst zählte später 34 Plakate, die „illegal“ an nicht genehmigten Stellen aufgehängt wurden. Die Täter: unbekannt. Doch bei der Stadt kannte man ja den Anmelder der Plakataktion, mit der man sich aktuell schmückt. Statt diesen zu kontaktieren und ihn zur Entfernung der Plakate aufzufordern, flatterte diesem Wochen später ein Bußgeldbescheid ins Haus: Über 250 Euro sollte er zahlen.

Zwar könne man nicht beweisen, dass er die Plakate aufgehängt hat, aber, so der Standpunkt der städtischen Ordnungshüter: Er sei als Anmelder verantwortlich und müsse zahlen. Weder ein Widerspruch des a.a.a. noch eine Intervention der Grünen im Regensburger Stadtrat konnten an dieser harten Haltung etwas ändern. Nun muss der Fall vor Gericht verhandelt werden.

Stabsstelle der Stadt Regensburg lobt Plakataktion - doch der Initiator wird bestraft

Im Jahresbericht der Stabsstelle Erinnerungskultur findet sich von dem peinlichen Gebahren der Kollegen in den städtischen Amtsstuben nichts. Stattdessen kann man dort über die städtische Beteiligung an der komplett privat organisierten Plakataktion unter anderem lesen:

„Mit der Aktion SAY THEIR NAMES erinnerten wir an Persönlichkeiten, die gegen Rassismus ankämpften, von Rassismus betroffen sind oder durch die rassistische Kontinuität in Deutschland ihr Leben verloren haben. (…) SAY THEIR NAMES bedeutet, dass betroffene Personen dringend gehört werden müssen. Und wie können sie letztlich dauerhafter im Gedächtnis bleiben als in Form von täglich gebrauchten Namen von Straßen und Plätzen? Wir konnten mit der Aktion nur ein paar Namen stellvertretend für eine Vielzahl von Personen nennen.“

Bizarr: Dafür, dass die Namen, deren Nennung die eine Abteilung der Stadt für sich proklamiert, auch an falschen Stellen plakatiert wurde, bittet die anderen Stelle denjenigen der Kasse, der sich tatsächlich darum gekümmert hat. „Über das verhängte Bußgeld entscheidet nun nach Einspruch das Amtsgericht Regensburg“, erklärte die Pressestelle der Stadt auf Nachfrage unserer Redaktion. „Die Abgabe dorthin erfolgte bereits im Januar 2022. Der Ausgang des Verfahrens bleibt somit abzuwarten.“

Widersprüchliches Verhalten der Verwaltung: Entscheidungsschwache OB schweigt

Der Rest des Stadtrats hat sich zu dem Thema nicht geäußert und die als entscheidungsschwach geltende Regensburger Oberbürgermeisterin Gertrud Maltz-Schwarzfischer (SPD), die bei den Internationalen Wochen gegen Rassismus diese Aktion, für deren Anmeldung sich bei der Stadt kein Verantwortlicher gefunden hatte, noch lobte und für wichtig befand, hält sich raus und lässt ihre Verwaltung einfach machen – nicht zum ersten Mal.

