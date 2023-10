1,4 Millionen Schmuggelzigaretten in Kleinlaster entdeckt

Von: Katarina Amtmann

Der Zoll entdeckte in Bayern eine große Menge Zigaretten in einem Kleinlaster. Der Steuerschaden geht in die Hunderttausende.

Pleystein - Der Zoll hat in der Nähe von Pleystein im Landkreis Neustadt an der Waldnaab 1,4 Millionen Schmuggelzigaretten sichergestellt. Bei der Kontrolle eines Kleinlasters aus Tschechien fielen den Beamten große Mengen Zigaretten ohne Steuerbanderole auf. Das teilte der Zoll am Freitag, 27. Oktober, mit.

Zoll entdeckt 7000 Stangen Zigaretten in Laster aus Tschechien

Nach genauer Zählung stellten die Zollfahnder 7000 Stangen mit jeweils 200 Zigaretten sicher. Diese könnten laut Polizei Fälschungen eines bekannten Markenprodukts sein. Der entstandende Steuerschaden wird auf rund 270.000 Euro geschätzt. Gegen den 24 Jahre alten Fahrer des Lasters wurde am vergangenen Samstag wegen Fluchtgefahr Haftbefehl erlassen. (kam/dpa)

