Spektakuläres Wetterphänomen über Bayerns Nachthimmel: Webcams fangen Polarlichter ein

Von: Frederic Rist

Zahlreiche Webcams haben in der Nacht auf Montag spektakuläre Aufnahmen eines seltenen Wetterphänomens in Bayern gemacht: Der Himmel über der Region erstrahlte in den faszinierenden Farben der Nordlichter.

München – Selbst in Bayern, wo Polarlichter normalerweise eher selten sind, erlebten Naturliebhaber in der Nacht auf Montag (25. September) ein außergewöhnliches Spektakel. Das rötliche Schimmern der Aurora borealis, das man normalerweise mit Skandinavien oder Island verbindet, tauchte den bayerischen Himmel in ein faszinierendes Licht. Und auch in Niedersachsen erstrahlte der Himmel in bunten Farben.

In der Nacht von Montag fing die Webcam auf dem Wallberg um ein Uhr einen einzigartigen Blick auf die Nordlichter über dem Tegernsee in Bayern ein. © Wallberg Webcam

Polarlichter in Bayern: Was steckt hinter diesem Phänomen

Doch wie kommt es eigentlich, dass die Polarlichter so weit im Süden zu sehen sind? Der Grund sind starke Sonnenstürme, wie der Deutsche Wetterdienst erklärt. Diese Sonnenstürme führen dazu, dass hochgeladene Teilchen mit großer Geschwindigkeit auf das Magnetfeld der Erde treffen. Diese Teilchen wiederum lösen indirekt ein Leuchtphänomen in der Atmosphäre aus, indem sie Luftteilchen anregen. Je nach Ort sehen die Polarlichter anders aus. In kalten Regionen sind sie oft blau und violett. In Regionen rund um Mitteleuropa sind sie meistens eher rot.

Polarlichter in Bayern beobachten: Voraussetzung ist klarer Himmel und freie Sicht nach Norden

Polarlichter in Bayern sind jedoch extrem selten und treten nur etwa alle elf Jahre auf – ein Zeitraum, der dem Sonnenzyklus entspricht, der Phasen schwacher und starker Sonnenaktivität durchläuft. Derzeit nähern wir uns dem Maximum dieses Zyklus. Die besten Chancen, Polarlichter in Deutschland zu sehen, bestehen normalerweise im Frühjahr und im Herbst. Voraussetzung ist allerdings ein wolkenloser Himmel und eine freie Sicht nach Norden. Bereits im Frühling dieses Jahres waren in vielen Teilen Deutschlands Polarlichter zu beobachten.

Wallberg, Zugspitze und Kampenwand: Himmel erstrahlte in rötlichen Farben

Vor Kurzem war es endlich so weit: Das beeindruckende Naturschauspiel konnte in ganz Bayern bewundert werden. Insbesondere von den nördlichen Alpen aus waren die Polarlichter besonders gut sichtbar. Die nächste Gelegenheit, Polarlichter in Bayern zu erleben, wird im Jahr 2025 erwartet, wenn sich die Sonne ihrem nächsten Maximum nähert.

