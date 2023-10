Polarlichter am Tegernsee: Gipfel-Webcam fängt seltenes Naturschauspiel ein

Von: Jonas Napiletzki

Teilen

Die Webcam, die auf dem Wallberg installiert ist, hat über dem Tegernsee ein seltenes Naturschauspiel eingefangen: Polarlichter, wie sie meist nur in Skandinavien zu sehen sind.

Rottach-Egern – Angesichts der unwirtlichen vier Grad und der fortgeschrittenen Uhrzeit dürfte das Naturschauspiel kaum jemand live mitverfolgt haben. Doch der Blick vom Wallbergkircherl aufs Tegernseer Tal hätte sich durchaus gelohnt in dieser Nacht auf Montag, 25. September. Um 1 Uhr morgens tauchten Polarlichter den Himmel in roten Glanz. Das Phänomen ist am Alpenrand sehr selten und nur unter ganz bestimmten Bedingungen zu beobachten.

Ohne die Webcam, die alle zehn Minuten ein Bild unter www.foto-webcam.org speichert, wäre das Himmelsleuchten wohl unentdeckt geblieben. Darüber sind sich Meteorologen und Hobby-Astronom Martin Weiss einig. Letzterer betreibt in Holzkirchen eine private Sternwarte.

Auch auf seinen Kameras könne er zwar im Ansatz etwas erkennen, sagt Weiß. Doch lange belichtete Fotos würden oft mehr zeigen, als für das menschliche Auge überhaupt erkennbar gewesen wäre. Auch Meteorologe Jörg Kachelmann erklärt auf Anfrage unserer Zeitung: „Unten wird niemand etwas gesehen haben.“ Nur bei „ganz starken Polarlichtereignissen“ reiche es für eine Sichtung bis in die Alpen.

(Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen Tegernsee-Newsletter.)

Tegernsee: Phänomen in Süddeutschland sehr selten

„Die Intensität von Polarlichtern hängt damit zusammen, wie aktiv die Sonne ist“, erklärt Weiss dazu. Man könne sich die Sonne in etwa so vorstellen wie einen verknoteten Ball aus Stahlfedern, bei dem durch permanentes Durchkneten immer wieder eine Feder herausspringt. Bei diesem sogenannten koronalen Masseauswurf werden große Mengen an geladenen Teilchen ausgestoßen, die dann von den Magnetfeldern der Erde – den beiden Polen – eingefangen werden, erklärt Weiss. Durch das Eindringen dieser Teilchen in die Erdatmosphäre am Nord- oder am Südpol entsteht Licht in unterschiedlichen Farben– je nachdem, auf welche Teilchen der Auswurf in welcher Geschwindigkeit trifft.

Faszinierendes Farbenspiel: Um Polarlichter zu sehen, reisen viele Menschen nach Norwegen oder Finnland. Ende September war das Phänomen vom Wallberg aus zu beobachten. © www.foto-webcam.org

Damit die Polarlichter vom Nordpol bis zum Alpenrand beobachtbar sind, müsse der Auswurf aber schon ungewöhnlich stark sein, betont Weiss. Zusätzlich müsse die Sicht klar und die Lichter ausreichend lange zu sehen sein. Entsprechend selten seien Sichtungen von Polarlichtern im Landkreis; weniger als einmal im Jahr sei damit zu rechnen. „In Holzkirchen habe ich beispielsweise noch nie welche gesehen.“ Ganz anders sei das etwa in Finnland, wo ein kurzer nächtlicher Blick in den Himmel meist genüge, sagt der Astronom.

Nicht nur in Bayern: Polarlichter bundesweit an vielen Stellen gesichtet

Dass es sich bei den Polarlichtern in der Nacht Ende September auch tatsächlich um solche handelt, daran besteht aber kein Zweifel. Frank Kahl vom Deutschen Wetterdienst bestätigt, in dieser Nacht seien bundesweit ungewöhnlich viele Nordlichter sichtbar gewesen. Auf Aufnahmen der NASA ist der Masseauswurf der Sonne als heller Fleck erkennbar. Und auch die Betreiber der Fotowebcam, die unter anderem vom Drachen- und Gleitschirmflieger Club Tegernseer Tal und privaten Sponsoren finanziert wird, melden in Sozialen Netzwerk die ungewöhnliche Nachricht: „Polarlichter am Tegernsee zu sehen.“ nap

Unser Tegernsee-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus Ihrer Region. Melden Sie sich hier an.