Polizei berichtet von „Trickbetrug auf die unheimliche Art“: Frau um fünfstelligen Betrag geprellt

Von: Felix Herz

Teilen

Eine ältere Dame aus Bamberg wurde um einen fünfstelligen Betrag betrogen. Mit einer Masche der „unheimlichen“ Art, wie die Polizei anschließend berichtet. (Symbolbild) © Schöning / IMAGO

Ein dreister Trickbetrug erschüttert Bamberg. Eine Frau verliert ihre Ersparnisse an zwei unbekannte Täterinnen.

Bamberg – Am Dienstagnachmittag, 29. August, wurde eine 63-jährige Frau in Bamberg Opfer des sogenannten Geldbündeltricks und übergab einen fünfstelligen Geldbetrag an zwei unbekannte Täterinnen. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Polizei berichtet von „Trickbetrug auf die unheimliche Art“

Bei dem Betrug, dem die Bambergerin zum Opfer gefallen war, hatten die Betrügerinnen auch den Aberglauben der Frau ausgenutzt – daher schreibt die Polizei auch von einem „Trickbetrug auf die unheimliche Art“. So gingen die Betrügerinnen äußerst raffiniert vor. Eine der Frauen sprach das Opfer in der Heiliggrabstraße/Josephstraße an und behauptete, sie besitze heilende Kräfte und könne einen bösen Fluch von der Familie und dem Geld der 63-Jährigen nehmen. Eine zweite Unbekannte bestätigte die angeblichen Fähigkeiten ihrer Komplizin.

Gutgläubig folgte die Bambergerin einer der Frauen nach Hause und holte ihre Ersparnisse. Sie steckte das Geld in ein Kuvert und trug es, wie von den Betrügerinnen angewiesen, eng an ihrem Herzen zu der Frau in der Heiliggrabstraße. Diese wickelte das Geld in ein Geschirrtuch, verschnürte es und murmelte eine geheimnisvolle Beschwörungsformel. Anschließend gab sie der 63-Jährigen das Päckchen zurück. Sie wies die 63-Jährige an, das Kuvert mit dem Geld für 36 Tage verschlossen unter ihrer Matratze aufzubewahren.

(Übrigens: Unser Bayern-Newsletter informiert Sie über alle wichtigen Geschichten aus dem Freistaat. Melden Sie sich hier an.)

Bambergerin kommen Zweifel, doch es ist zu spät: Polizei bittet Bevölkerung um Hilfe

Zu Hause angekommen, kamen der Betroffenen Zweifel. Sie öffnete das Päckchen und fand darin nur einfaches Papier. Eine Absuche des Tatorts durch ihre Familie blieb erfolglos. Die beiden Betrügerinnen waren inzwischen mit dem Bargeld verschwunden. Die Polizei wurde informiert und hat die Ermittlungen aufgenommen. Mit einer Beschreibung der Frauen wendet sich die Polizei nun an die Bevölkerung:

Täterin 1 : Etwa 40 Jahre alt, 165 Zentimeter groß, kräftig, mit braunem nackenlangem Haar und Zopf. Sie trug einen beigen knielangen Mantel und eine helle Umhängetasche.

: Etwa 40 Jahre alt, 165 Zentimeter groß, kräftig, mit braunem nackenlangem Haar und Zopf. Sie trug einen beigen knielangen Mantel und eine helle Umhängetasche. Täterin 2: Etwa 50 Jahre alt, ebenfalls 165 Zentimeter groß und kräftig, mit blondem kurzen Haar. Sie trug eine schwarze Hose, einen schwarzen Blazer und eine auffällige Holzkette mit einem Kreuz um den Hals.

Die Kriminalpolizei Bamberg bittet um Mithilfe aus der Bevölkerung. Wer hat den Betrug beobachtet oder die unbekannten Frauen im Stadtgebiet gesehen? Hinweise werden unter der Telefonnummer (09 51) 9 12 94 91 entgegengenommen. (fhz)

Alle Nachrichten aus ganz Bayern lesen Sie immer bei uns. News und Geschichten aus dem Freistaat sind auch auf unserer Facebook-Seite Merkur Bayern zu finden.

Dieser Artikel wurde mithilfe maschineller Unterstützung bearbeitet und vor der Veröffentlichung vom Redakteur Felix Herz sorgfältig geprüft.