Polizei fasst Rauschgiftbande

Die Rauschgiftfahnder hatten Hinweise auf einen 28-jährigen Drogendealer aus der Region Coburg, der am Sonntag Crystal aus Tschechien nach Bayern bringen wollte. Bei einer Kontrolle im Landkreis Kronach schnappte die Falle zu.

Kronach - Die Kripo hat in Oberfranken eine Rauschgiftbande gefasst und mehr als ein Kilo Crystal sichergestellt. Gegen vier Frauen und Männer ergingen Haftbefehle, wie die Polizei am Dienstag berichtete. Bei der synthetischen Droge handelt es sich um die größte bislang von der Polizei sichergestellte Menge in Oberfranken.

Die Rauschgiftfahnder hatten Hinweise auf einen 28-Jährigen aus der Region Coburg, der intensiv mit Drogen handeln soll und am Sonntag Crystal aus Tschechien nach Bayern bringen wollte. Bei einer Kontrolle im Landkreis Kronach schnappte die Falle zu. Der Mann und seine mutmaßlichen Komplizen, ein 28-Jähriger und zwei Frauen im Alter von 30 und 32 Jahren, wurden festgenommen. Im Wagen des 28-Jährigen fanden sie das Rauschgift. Bei Wohnungsdurchsuchungen stießen die Fahnder zudem auf eine größere Summe Bargeld.

