Polizei hebt große Cannabis-Aufzuchtanlage aus 

Marktl am Inn - Der Polizei Simbach ist im Kampf gegen Drogenkriminalität ein dicker Fisch ins Netz gegangen. Wie das Präsidium Oberbayern Süd in einer Pressemitteilung vermeldet, fanden die Ermittler in der Garage des Hilfsarbeiters aus dem Gemeindebereich Marktl am Inn eine professionelle Aufzuchtstation inklusive Heizungs,- Befeuchtungs-, Entlüftungs-, und Filteranlage. Außerdem konnten 2,3 Kilogramm Marihuana sowie 70 erntereife Cannabis-Pflanzen und eine größere Anzahl Stecklinge beschlagnahmt werden, so die Polizei.