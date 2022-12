„Ein schwerer Schock“: Polizei findet Leiche mit Katze – und nimmt „Samtpfote“ mit aufs Revier

Von: Tanja Kipke

In den Räumen der Polizeiinspektion Erlangen: Hinterbliebene Katze fühlt sich im Büro willkommen. © Polizei Mittelfranken

In Erlangen fanden Polizeibeamte in einer Wohnung eine Leiche. Die Einsatzkräfte kümmern sich daraufhin immer um die Zurückgebliebenen – in diesem Fall um eine graue Katze.

Erlangen – „Es ist immer schwer, wenn wir in eine Wohnung gehen und merken, dass etwas nicht in Ordnung ist“: Mit diesen Worten beginnt die Polizei Mittelfranken einen aktuellen Facebookbeitrag. Es komme immer wieder vor, dass Nachbarn ihre Post nicht mehr aus dem Briefkasten holen oder Angehörige nicht mehr erreichbar sind. Die Beamten gehen dann davon aus, dass etwas Schlimmes passiert sein könnte. Gemeinsam mit der Feuerwehr öffnen die Einsatzkräfte die betroffenen Wohnungen.

Erlanger Polizei findet Leiche mit Katze in Wohnung: „Es ist immer ein schwerer Schock“

Der beste Fall sei, wenn die Wohnung leer und der Bewohner lediglich verreist ist. „Doch leider finden wir häufig Verletzte oder schwer Erkrankte und manchmal auch Verstorbene in den Räumen“, schreibt die Polizei Mittelfranken. „Es ist immer ein schwerer Schock, wenn wir so etwas entdecken und wir tun unser Bestes, um den Betroffenen zu helfen.“

Am Mittwoch (28. Dezember) ereignete sich genau so ein Fall in Erlangen. Neben der Leiche fanden die Beamten eine graue Katze in der Wohnung. Die Wohnung wurde abgesichert und das Nachlassgericht verständigt. Dieses ist für die Ermittlung der Erben zuständig. Die Polizei kümmerte sich auch um die zurückgebliebene „Samtpfote“. Sie nahmen die Katze mit aufs Revier.

„Samtpfote“ erhält Stärkung auf Polizeirevier

Nach einer kleinen Stärkung in den Räumen der Polizeiinspektion brachten die Beamten sie zum Tierheim. „Es ist immer schwer, wenn wir jemanden verlieren, aber wir tun unser Bestes, um sicherzustellen, dass diejenigen, die zurückbleiben, gut versorgt werden.“ Vor allem so kurz nach Weihnachten ist das für die Einsatzkräfte nicht einfach. (tkip)

