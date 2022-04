„Die einzige rationale Erklärung für diesen Tweet“ – User amüsieren sich über Polizei Mittelfranken

Von: Katarina Amtmann

Ein Tweet der Polizei Mittelfranken geht viral. © IMAGO / NurPhoto

Die Polizei Mittelfranken teilte einen Tweet zu einem Fall – und ging damit viral. Fast tausendmal wurde er geteilt, in den Kommentaren hagelte es aber viel Häme.

Nürnberg – Die Polizei Mittelfranken berichtet auf Twitter regelmäßig von ihren Einsätzen. Für die Tweets über Einbrüche oder kleinere Unfälle gibt es oft nur ein paar Likes und Kommentare. Doch ein aktueller Tweet der Beamten ging viral.

Tweet von Polizei Mittelfranken geht viral – Diebstahl von Glas mit LED-Kerze

„Samstagabend wurde in einer Gaststätte von einem Tisch ein Teil der Tischdekoration entwendet. Es handelte sich um ein Glas mit einer LED-Kerze“, berichtet die Polizei am Dienstag in ihrem Tweet. Und weiter: „An dem Tisch befanden sich zum Essen 6 Personen. Wer von den Gästen für den Diebstahl verantwortlich ist, muss nun ermittelt werden.“

Polizei Mittelfranken: Tweet geht viral – „Scheint ja ein wirklich sehr spannendes Berufsfeld zu sein“

Nach nicht einmal 24 Stunden wurde der Tweet bereits über 3000-mal geliked, fast 1000-mal retweetet und hat weit mehr als 1000 Kommentare erhalten. „Ich glaube, ich werde Polizist. Scheint ja ein wirklich sehr spannendes Berufsfeld zu sein in Bayern“, kommentiert jemand scherzhaft. Und ein weiterer meint: „Ich höre, Netflix hat sich schon die Filmrechte gesichert.“

Polizei Mittelfranken erhält Häme für LED-Tweet

„Die Farbe der LED-Kerze kann hier auf Twitter leider nicht genannt werden, denn dabei handelt es sich um Täterwissen, das für den Ermittlungserfolg noch entscheidend sein könnte“, amüsiert sich ein Kommentator über den Tweet. „Was bekommt man für sachdienliche Hinweise?“, will eine weitere Person wissen. „Wird es eine SoKo ‚Glas mit LED-Kerze‘ geben?“, scherzt eine Person.

„Ich würde das nicht öffentlich machen. Erfährt die Öffentlichkeit davon, dürfte das massive Einbußen im Touristik-Sektor zur Folge haben. Ich meine, wer will noch in eine derart kriminelle Gegend reisen?“, ist in den Kommentaren ebenfalls zu lesen. Ein weiterer Twitter-Nutzer kennt die Antwort: „Sie müssen das von der anderen Seite denken. Wenn die PolizeiMFR sich mit Tischdeko beschäftigen kann, scheint es dort keinerlei echte Kriminalität zu geben. Das ist die einzige rationale Erklärung für diesen Tweet.“

„Total schön, wenn das das Dramatischste ist, was in Mittelfranken passiert. Dann möchte ich da leben“, fasst eine Frau zusammen.

Polizei Mittelfranken: Nutzer amüsieren sich über Tweet – „Bei Ihnen geht es ja Schlag auf Schlag“

Eine weitere Person vermutet, dass der Polizei-Tweet lustig rüberkommen sollte. „Bei so einem barbarischen Verbrechen macht man keine Witze“, so die Antwort eines Users auf diese Vermutung.

„Bei Ihnen geht es ja Schlag auf Schlag. Ist der letzte Fall eigentlich schon gelöst?“, fragt eine Person und teilt dazu einen Tweet der Polizei Mittelfranken vom 7. Februar: „Unbekannte(r) warf am Fr./Sa. mehrere Pornohefte in den Straßengraben der Verbindungsstraße von der Munasiedlung kommend nach Ermetzhof. Die Magazine aus den 90ern wurden sichergestellt.

Die PI Bad Windsheim ermittelt wg. Verbreitung porn. Schriften u. bittet um Hinweise.“

Auch eine weitere Person grübelt, ob der Fall der Pornohefte schon gelöst – „oder mittlerweile ein Cold Case, den wir bald bei Aktenzeichen XY sehen werden“ sei?

Und eine Frau appelliert. „Bitte seid vorsichtig bei Euren Ermittlungen. Mit solchen Typen ist nicht zu spaßen.“ (kam)