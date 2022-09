Polizei bringt Erstklässler nach Hause – und lässt mit Facebook-Foto die Herzen der Nutzer schmelzen

„Ihr seid einfach klasse“

+ © Jochen Tack / IMAGO Ähnlich wie hier auf diesem Foto symbolisch dargstellt, brachte die Polizei in Wörth am Main zwei Erstklässler nach Hause (Symbolbild). © Jochen Tack / IMAGO

Zwei Erstklässler fuhren mit dem falschen Bus – und wurden nach Hinweis vom Busfahrer von der Polizei eingesammelt. Das Netz freut sich.

Wörth am Main – Vor wenigen Tagen war der erste Schultag. Für viele Kinder in Bayern war es der erste Schultag überhaupt – und die Aufregung entsprechend groß. Am Mittwoch, 14. September, folgte dann – nach dem speziellen ersten Tag am Dienstag – der erste normale Tag in der Schule – und für zwei Jungs aus Wörth am Main, Landkreis Miltenberg, auch der erste selbstständige Heimweg. Doch es regnete stark, und sie entschieden sich, in den Bus zu steigen. Leider war es der falsche.

Erstklässler sitzen im falschen Bus – Polizei bringt die Jungs nach Hause

Auf Facebook berichtet die Polizei Unterfranken von dem Fall. Die zwei Kinder waren wohl wegen des starken Regens nach der Schule in den Bus gestiegen – doch der fuhr in die aus ihrer Sicht falsche Richtung. Glücklicherweise bemerkte der aufmerksame Busfahrer die missliche Lage der Jungs – und hielt bei einer Streife der Polizei, die den Schulweg überwachte, an.

Schnell fanden die Beamten heraus, wo die Kinder wohnten. „Kurzerhand fuhren wir sie mit dem Streifenwagen nach Hause“, heißt es dann auf Facebook. Die Eltern der beiden Jungen waren vom unerwarteten Taxi-Dienst, wie es die Polizei ausdrückt, sehr überrascht – und froh, die Beiden wieder in die Arme schließen zu können.

Polizei postet Foto des Geschehenen auf Facebook – und erntet viel Lob

Die Geschichte wurde anschließend auf dem offiziellen Facebook-Account der Polizei Unterfranken gepostet – samt Foto. Die Nutzerinnen und Nutzer überschütteten dann die Beamten mit Lob. „Ihr seid einfach Helden! Danke, dass es euch gibt“, schreib zum Beispiel eine Userin. Über 1000 Likes und Herzchen sammelte der Beitrag inzwischen.

Vielen Nutzern ist es aber auch wichtig, die Aufmerksamkeit des Busfahrers zu erwähnen. Dem stimmt die Polizei zu: „Der Busfahrer hat wirklich sehr gut reagiert“, antworteten sie einem solchen Kommentar. Weiter unten schrieben sie noch: „Das Lob gebührt ganz besonders auch dem Busfahrer. Danke für die netten Worte.“

Diesen ersten richtigen Schultag werden die zwei Jungs wohl nicht so schnell vergessen – und durch die Fahrt im Polizeiauto war der Vormittag in der Schule sicher nicht das einzig spannende, was sie an diesem Tag erlebten. (fhz)

