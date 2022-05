Badeunfall in Babenhausen: 22-Jähriger ertrinkt im See – Rettungskräfte aus mehreren Komunen im Einsatz

Von: Laura May

Teilen

Auch die Feuerwehr war mit 30 Einsatzkräften vor Ort. © Robert Michael/dpa-Zentralbild/ZB/Symbolbild

Bei einem Badeunfall im Unterallgäu ist ein 22-Jähriger aus bisher ungeklärten Umständen ertrunken – die Polizei ermittelt.

Babenhausen – Ein 22-Jähriger ist am Sonntagnachmittag bei einem tragischen Badeunfall in Babenhausen (Kreis Unterallgäu) verstorben. Während des Schwimmens im See kam der Mann in Not und kam dabei unter Wasser.

Die Polizei hat die Ermittlungen zur Todesursache des jungen Mannes aufgenommen. Nach ersten Erkenntnissen gehen die Beamten von einer natürlichen Todesursache aus, wie die Pressestelle mitteilte.

Badeunfall in Babenhausen: Bekannte leiteten direkt eine Suchaktion an

Nachdem der 22-Jährige untergegangen war, leiteten sowohl Bekannte des Schwimmers als auch weitere Badegäste sofort die Suche ein – leider jedoch ohne jeden Erfolg. Im Zuge der weiteren Suchmaßnahmen barg die Wasserwacht den Schwimmer. Die Wiederbelebungsversuche erbrachten keinen Erfolg.

An der Suchaktion waren verschiedene Gruppen an Einsatzkräften aus Bayern beteiligt, darunter die Wasserwacht Memmingen, Babenhausen, Illertissen, Krumbach, und der Deutschen Lebens-Rettungs-Gesellschaft Memmingen mit über 30 Personen.

(Übrigens: Unser Bayern-Newsletter informiert Sie über alle wichtigen Geschichten aus dem Freistaat. Melden Sie sich hier an.)

Badeseen, Flüsse und Meer: Diese Gefahren sollte man kennen

Badeunfall in Babenhausen: Die Polizeiinspektion Memmingen übernahm die Ermittlungen

Auch die Feuerwehr Babenhausen war mit 30 Einsatzkräften vor Ort, der Rettungsdienst war mit über zehn Personen inklusive eines Rettungshubschraubers beteiligt.

Für den 22-Jährigen kam jede Hilfe zu spät. Teile des Badesees mussten im Zuge der Maßnahmen für die Öffentlichkeit gesperrt werden. Die ersten Ermittlungen übernahmen die Polizeiinspektion Memmingen und dessen Kriminaldauerdienst Memmingen.

Bei einem Unfall im Landkreis Tirschenreuth sind zwei Männer schwer verletzt worden – der Sturz ereignete sich offenbar nach einem Überholmanöver.