Polizei warnt Bevölkerung: Einbrecher fliehen vor Kontrolle – Suche mit Hubschrauber bisher erfolglos

Von: Felix Herz

Bei einer Polizeikontrolle nahe der österreichischen Grenze flohen drei Männer – nun wird die Bevölkerung gewarnt. (Symbolbild) © HMB-Media / IMAGO

Bei einer Kontrolle nahe der österreichischen Grenze flohen drei Männer. Es stellte sich heraus, dass sie zuvor an einem Einbruch beteiligt waren.

Neuhaus am Inn – Bei einer alltäglichen Polizeikontrolle bei Neuhaus am Inn, Landkreis Passau, und nahe der Grenze zu Österreich, gingen der bayerischen Polizei drei Einbrecher ins Netz. Dies stellte sich jedoch erst später heraus – nachdem die drei Männer geflohen waren.

Drei Männer fliehen vor der Polizei – Warnung der Bevölkerung

Laut Pressemitteilung der Polizei erfolgte die Kontrolle in den Nachtstunden am Dienstag, 30. Mai, durch Beamte der Bundespolizei. Ziel war ein Pkw nach der Einreise aus Österreich. Dann aber der Zwischenfall: „Nach der Anhaltung sprangen drei Männer aus dem Pkw und flüchteten sofort fußläufig“, schreiben die Beamten in ihren Bericht.

Es habe sich dann herausgestellt, dass die drei Männer zuvor an einem Einbruchsdiebstahl beteiligt gewesen seien. Die sofort eingeleiteten Suchmaßnahmen nach den Flüchtigen, bei der auch ein Hubschrauber zum Einsatz kam, verliefen bisher ohne Erfolg. Die Polizei warnt daher die Bevölkerung, keine Anhalter mitzunehmen und bei verdächtigen Beobachtungen sofort die 110 zu wählen.

Keine genauere Beschreibung möglich – Radiosender sollen Warnung verbreiten

„Die Anwohner im weiteren Umkreis Neuhaus am Inn werden gebeten, bei verdächtigen Wahrnehmungen unverzüglich den Notruf 110 zu wählen. Kfz-Führer werden gewarnt, Anhalter mitzunehmen“, so der Wortlaut in der Pressemitteilung. Zudem bitten die Beamten auch Radiosender, die Meldung zu verbreiten. Eine nähere Beschreibung der flüchtigen Einbrecher sei derzeit leider nicht möglich, heißt es abschließend. (fhz)

