Polizei warnt: Eisflächen nicht betreten! 

Hunderte Münchner vergnügten sich am Sonntagnachmittag bei 7 Grad plus auf der Eisfläche des Ostparksees.

München - Runter vom Eis! Das Tauwetter kann vermeintliche Eisflächen zur Todesfalle werden lassen. Darum hat jetzt auch die Polizei eine dringende Warnung für die Seen in und um München herausgegeben.

Es besteht nach wie vor Lebensgefahr beim Betreten von vermeintlich zugefrorenen Seen. Die Polizei warnt eindringlich davor, Eisflächen zu betreten. Auch die Feuerwehr München warnte vor Ort - am Ostparksee - vor den Gefahren, doch die Besucher zeigten keine Einsicht. Im Gegenteil: Laut Zeugen vor Ort reagierten viele uneinsichtig auf die Durchsagen, die Eisfläche zu verlassen. Messungen hatten ergeben, dass die Eisdecke nicht durchgängig tragfähig ist.

Achtung! In und um #München bitte keine vermeintlichen Eisflächen betreten! Es besteht aufgrund des Tauwetters die Gefahr einzubrechen! — Polizei München (@PolizeiMuenchen) 29. Januar 2017

Die ersten glimpflich verlaufenen Eisunfälle ereigneten sich bereits am Samstag im Raum Rosenheim und am Königssee:

Die Wasserwacht musste am Samstag einen 55-jährigen Mann aus dem Landkreis Rosenheim aus dem Chiemsee retten. Der Mann war 200 Meter von der Herreninsel entfernt eingebrochen. Ein Passant bemerkte den Vorfall und setzte einen Notruf ab, ein anderer kam dem Mann mit seinem Schlitten zu Hilfe. Er schaffte es, den Schlitten so nah an den Mann heranzubringen, dass dieser letztlich an Land gezogen werden konnte.

Am Königssee war ebenfalls am Samstag ein Mann aufs Eis gegangen und durch die dünne Eisschicht gebrochen. Er konnte sich mit Hilfe eines Ersthelfers wieder auf die Eisfläche retten, wo er frierend und durchnässt von der BRK-Wasserwacht gefunden wurde.

Beide Unfälle gingen glimpflich aus, doch was die Retter am meisten schockierte, war die Unbedarftheit, mit der die Menschen die nicht tragfähigen Eisflächen betraten. Wie unser Partnerportal Rosenheim24.de schreibt, mussten „die Retter fast hilflos mit ansehen, wie trotz der alarmierenden Ereignisse zahlreiche Menschen den Chiemsee und den Königssee betraten. Die Wasserretter und das Polizeipräsidium Oberbayern Süd entschlossen sich daher „die Notbremse zu ziehen“. Per Lautsprecherdurchsagen wurden die Menschen auf dem Eis des Chiemsees aufgefordert, diesen zu verlassen, was die Besucher auch taten.“

