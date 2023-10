Polizeieinsatz in Ingolstadt: AfD-Chef Chrupalla muss ins Krankenhaus

Von: Lisa Metzger

Teilen

Tino Chrupalla, Vorsitzender der AfD-Bundestagsfraktion, äußert sich vor der Sitzung der Bundestagsfraktion der AfD im Deutschen Bundestag. (Archivfoto) © Bernd von Jutrczenka/dpa

Bei einer Wahlkampfkundgebung der AfD in Ingolstadt am Mittwoch (4. Oktober) ist Parteichef Tino Chrupalla angeblich angegriffen worden. Er musste ins Krankenhaus. Alle Informationen im Überblick.

Ingolstadt - Am Rande einer Wahlkampfveranstaltung der AfD in Ingolstadt soll am Mittwoch (4. Oktober) der Parteivorsitzende Tino Chrupalla verletzt worden sein. Nach Angaben der Partei handelt es sich dabei um einen „tätlichen Vorfall“ gegen Chrupalla – die Polizei selbst bestätigt bislang nur einen Polizeieinsatz. Der AfD-Vorsitzende wurde ins Krankenhaus gebracht, hieß es seitens der AfD-Bundesgeschäftsstelle.

Gesundheitszustand Chrupallas weiterhin unklar

Hintergründe zum genauen Vorfall konnte die Polizei aus ermittlungstaktischen Gründen bislang nicht nennen. Ebenso wenig zum Gesundheitszustand von Chrupalla.

Mehr News finden Sie in unserer brandneuen Merkur.de-App, jetzt im verbesserten Design mit mehr Personalisierungs-Funktionen. Direkt zum Download, mehr Informationen gibt es hier. Sie nutzen begeistert WhatsApp? Auch dort hält Sie Merkur.de ab sofort über einen neuen Whatsapp-Kanal auf dem Laufenden. Hier geht‘s direkt zum Kanal.

Alle Nachrichten aus ganz Bayern lesen Sie immer bei uns. News und Geschichten aus dem Freistaat sind nun auch auf unserer brandneuen Facebook-Seite Merkur Bayern zu finden.