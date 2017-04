Polizeieinsatz in Prien: Frau vor Supermarkt attackiert

Einen großen Polizeieinsatz hat es am Samstag in Prien (Kreis Rosenheim) gegeben. Eine Frau ist vor einem Supermarkt attackiert und schwer verletzt worden.

Die Polizei ist gegen 19 Uhr zu dem Lidl-Supermarkt in Prien am Chiemsee alarmiert worden, weil dort eine Frau angegriffen wurde. Zeugen berichteten, das Opfer sei niedergestochen worden. Die Frau sei schwer verletzt ins Krankenhaus eingeliefert worden, so eine Polizeisprecherin gegenüber rosenheim24.de.

Vor Ort habe sich herausgestellt, dass es sich bei dem Täter um einem Mann handelt. Dieser wurde auch verhaftet.

Die Ermittlungen der Kripo Rosenheim laufen. Die aktuellen Entwicklungen erfahren Sie bei rosenheim24.de.

kg

