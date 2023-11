Die total verrückte Jagd nach Hündin Bandita: Hund tagelang flüchtig – am Ende hilft Leberkäse

Von: Markus Christandl

Die Hündin Bandita im Passauer Tierheim. © Bettina Mittler/Tierheim Passau

Im Oktober lief die weiße Hündin Bandita bei einem Polizeieinsatz in der Passauer Altstadt davon. Seither streunte das Tier durch die Gegend und wurde immer wieder in der Nähe des Inns gesehen. Die Hündin ließ sich aber tagelang nicht einfangen. Nun gelang es - unter Zuhilfenahme von Leberkäse.

Passau - Bandita hat anstrengende Tage hinter sich. In der Nacht zum 22. Oktober wurde das Auto ihres Besitzers am Grenzübergang an der A3 bei Passau kontrolliert. Der Mann raste aber der Polizei mitsamt seinem Hund davon nach Passau und flüchtete weiter in die Innenstadt. Dort kam es am Zentralen Busbahnhof (ZOB) zum Showdown. Der 45-Jährige wurde festgenommen, es fiel sogar ein Schuss, weil Polizisten sich so den aufgeregten Hund vom Leib hielten (wir berichteten). Doch plötzlich war das Tier dann weg! Damit fing eine verrückte Suche nach dem Tier der Rasse Dogo Argentino, einem Listenhund, an.

Erste Sichtung beim Ruderverein

Noch am selben Tag tauchte Bandita beim Ruderverein innaufwärts auf. Die alarmierte Bettina Mittler, Leiterin des Passauer Tierheims, errichtete hier sofort eine Futterstelle. Wenn sich der Hund ans Futter gewöhnt, so war der Plan, ließe er sich einfangen. Mittler: „Zunächst bediente sich Bandita, aber war dann wieder verschwunden.“

Einsatz einer Leberkäs-Semmel

Dann folgten weitere Sichtungen: in Dommelstadl (Gemeinde Neuburg am Inn), und hier im Schlosspark. Mittler stand sogar einmal nur wenige Meter von dem weißen Tier entfernt, doch dann rannte die Hündin an einer Kuhweide vorbei in den Wald. Bettina Mittler fand aber, „dass sie sich verhalten hat wie ein Angsthund, nicht wie ein aggressiver Hund“. Da Bandita hier wohl öfters vorbeischaute, baute sie eine Lebendfalle auf, unterstützt von den engagierten Polizisten der Inspektion Passau. Ein Beamter opferte eine Leberkässemmel als Köder. Und Bandita kam, schien aber den Braten zu riechen – weg war sie.

Bandita läuft hinter die Bar

Gesehen wurde sie dann in Vornbach in der Gemeinde Neuhaus am Inn. Es schien, als würde sie immer weiter innaufwärtsrennen. Doch an Allerheiligen war dann plötzlich alles anders: Joggerinnen meldeten in der Früh, sie hätten Bandita in der Passauer Altstadtentdeckt. Mittler und die Polizei verfolgten mehrere Stunden zu Fuß ihre Spur, bis die Hündin durch die Tür des Cafes Fiona trabte und hinter einer Bar Platz nahm. Mittler hinterher.

Die entlaufene Hündin kauerte in einem Cafe hinter einer Bar. © Bettina Mittler/Tierheim Passau

Erste Annährungsversuche scheiterten unter Knurren, doch der Tierheim-Leiterin gelang es mit Zuhilfenahme eines vorher an einer Tankstelle beschafften Leberkäses, Vertrauen zu schaffen. „Wir haben zueinander gefunden.“ Die Hündin ließ sich schließlich anleinen. Gemeinsam mit Bandita und der Polizei ging es ins Tierheim. „Anfangs war sie noch durch den Wind“, berichtetBettina Mittler, „doch mit jedem Tag wird es besser. Sie braucht jetzt zwei Sachen – viel Liebe und Geduld.“

