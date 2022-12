In 30er-Zone: Fahranfängerin (18) missachtet Vorfahrt und kollidiert mit Mercedes - Porsche-SUV danach Schrott

Von: Lucas Sauter-Orengo

Spektakulärer Verkehrsunfall in Fürth: Weil eine junge Fahrerin eine Vorfahrt missachtete, kam es zu einer Kollision. Der Porsche der jungen Frau war im Anschluss ein Totalschaden.

Fürth - Spektakulärer Verkehrsunfall in Fürth: Eine junge Autofahrerin (18) krachte am Donnerstagabend, den 1. Dezember, mit ihrem Porsche Cayenne gegen eine Hauswand. Zuvor hatte sie eine Vorfahrt missachtet, die Polizei geht außerdem davon aus, dass sie mit überhöhter Geschwindigkeit unterwegs war. Ihr Wagen ist jetzt ein Totalschaden, sie und eine weitere Frau wurden bei der Kollision leicht verletzt.

Fürth: Spektakulärer Unfall - 18-Jährige kracht mit ihrem Porsche Cayenne gegen Mercedes

Wie News5 berichtet, fuhr die 18-Jährige fuhr am späten Abend die Lange Straße entlang, und missachtete an der Kreuzung Geierstraße die Vorfahrt eines weißen Mercedes. Die junge Frau kollidierte mit dem Mercedes, der ebenfalls von eine Fahrerin gesteuert wurde, und kracht im Anschluss gegen das Eck eines Wohngebäudes. Der Porsche Cayenne verkeilte sich in der Zufahrt eines Parkplatzes.

Der Porsche einer jungen Autofahrerin in Fürth war nach einem Unfall ein Totalschaden. Die Fahrerin verletzte sich leicht. © NEWS5 / Oßwald

Da an der Unfallstelle Tempo 30 gilt, geht die Polizei davon aus, dass die junge Frau mit stark überhöhter Geschwindigkeit unterwegs war.

