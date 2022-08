Private Zugbetreiber warnen: Schienennetz in Bayern „in desaströsem Zustand“ - DB schweigt

Fahrpläne können nicht mehr eingehalten werden

Das Schienennetz in Bayern, wie hier am Tegernsee im Oberland, ist ziemlich kaputt.

Dem regelmäßigen Regionalbahn-Pendler fällt schon lange auf, was nun mehrere Eisenbahnunternehmen gegenüber der DB Netz anprangern: Das bayerische Schienennetz ist in einem desaströsen Zustand.

Eichstätt – Angesichts vieler Mängel kritisiert ein Interessensverband privater Bahnunternehmen die Strecken der Deutschen Bahn (DB) in Bayern. Das Schienennetz sei in Teilen Bayerns „in einem desaströsen Zustand“, teilte das Bündnis Mofair am Montag mit. Der Verband vertritt private Eisenbahnunternehmen wie Transdev oder Go-Ahead.

DB Netz weigere sich „realistische Fahrpläne aufzustellen“

Die Deutsche Bahn war am Montag zunächst nicht für eine Stellungnahme zu erreichen. Mofair zufolge müssten Züge an vielen Stellen wegen der Mängel deutlich langsamer fahren, weshalb die Fahrpläne nicht eingehalten werden könnten. Die DB Netz weigere sich jedoch, „realistische Fahrpläne aufzustellen“.

Besonders betroffen sind den Angaben zufolge die Strecken Freilassing - Berchtesgaden, Eichstätt - Weilheim/Schongau sowie das bayerische Oberlandnetz, befahren von der Transdev-Tochter Bayerische Regiobahn.

Bahn-Chaos in Bayern: Diese Strecken sind besonders kaputt

Freilassing-Berchtesgaden

Eichstätt-Weilheim/Schongau

Holzkirchen-Lenggries/Tegernsee/Bayrischzell

Schon Anfang August meldete die Regiobahn eine Streckensperrung wegen eines Gleisfehlers. Aufgrund der Urlaubszeit sowie vieler Krankmeldungen kam es damals zusätzlich zu Schwierigkeiten bei der Organisation des Schienenersatzverkehrs. Vergangene Woche störte dann eine Stellwerkstörung stundenlang den Zugverkehr bei Ingolstadt. Neben dem Regionalverkehr waren auch ICE-Verbindungen betroffen.

