Urlauber aufgepasst: Neues Traumziel am Flughafen Nürnberg ab diesem Winter auf dem Programm

Von: Lucas Sauter Orengo

Teilen

Der Schriftzug „Albrecht Dürer Airport Nürnberg“ leuchtet auf dem Dach eines Parkhauses am Flughafen am Abend. © Daniel Karmann/dpa

Urlauber aufgepasst: Am Flughafen Nürnberg wird ab dem kommenden Winter eines der beliebtesten Urlaubsziele in Europa angeflogen.

.Flughafen Nürnberg - Der Albrecht-Dürer-Airport ist der zweitgrößte Flughafen Bayerns. Über drei Millionen Passagiere hoben am Franken-Airport im Jahr 2022 ab, eine neue Flugverbindung kommt jetzt hinzu. Ab dem Winter 2023/2024 wird von der irischen Fluggesellschaft Ryanair das spanische Ziel Lanzarote angeflogen. Die von Sonne verwöhnte Kanaren-Insel ist besonders im Winter bei Urlaubern beliebt, liegen die Temperaturen auch in der kalten Jahreszeit dort bei milden, sommerlichen Werten.

Flughafen Nürnberg: Ryanair fliegt neues, beliebtes Urlaubsziel ab diesem Winter an

Ryanair ist für den Flughafen Nürnberg eine der wichtigsten Airlines und erweitert damit sein Angebot in Franken. Außerdem eröffnete die Airline kürzlich (11. Oktober) am Airport Nürnberg einen neuen Wartungsbetrieb für die die Flugzeuginstandhaltung, in den laut Ryanair insgesamt 5 Millionen Euro investiert wurden.

Egal ob Meer oder Stadt: 11 schöne Ziele, die sich vom Flughafen Nürnberg aus anfliegen lassen Fotostrecke ansehen

Über 100 hochqualifizierte Arbeitsplätze werden damit in der Region geschaffen, unter anderem für lizenzierte Ingenieure, Mechaniker und Hilfskräfte. Der 3700 Quadratmeter große Wartungshangar mit zwei Flugzeugpositionen wird die Instandhaltung der Ryanair-Flotte unterstützen.

Eine Passagiermaschine der Fluggesellschaft Ryanair. © Thomas Banneyer/dpa

Mehr News finden Sie in unserer brandneuen Merkur.de-App, jetzt im verbesserten Design mit mehr Personalisierungs-Funktionen. Direkt zum Download, mehr Informationen gibt es hier. Sie nutzen begeistert WhatsApp? Auch dort hält Sie Merkur.de ab sofort über einen neuen Whatsapp-Kanal auf dem Laufenden. Hier geht‘s direkt zum Kanal.