„Das prallt nicht so einfach ab“: Promi-Friseur traut sich nach Drohbriefen nicht mehr allein in Wald

Von: Nikolas Pelke

Teilen

Will trotz Drohbriefen weiter Spenden sammeln und auf Partys gehen: Marcel Schneider, bekannter Friseur aus Nürnberg. © Nikolas Pelke

Nach Hass-Mails: Homosexueller Friseur aus Nürnberg will sich nicht einschüchtern lassen und weiter das Licht der Öffentlichkeit suchen. „Ich lasse mir doch nicht mein Leben zerstören.“

Nürnberg – Normalerweise ist Marcel Schneider als „Promi-Friseur“ auf den roten Teppichen in Franken zu Hause. Kürzlich hat Schneider als Opfer von Hassschreiben für Schlagzeilen gesorgt. Die letzte Absenderin habe von Entführungsplänen schwadroniert. Inzwischen sei die Verfasserin der Drohbriefe von der Polizei glücklicherweise gefasst worden. Insgesamt habe Schneider, der sich offen zu seiner Homosexualität bekennt, schon häufiger boshafte Schreiben im Briefkasten gefunden. „Das stehen wirklich absolut widerliche Sachen drin“, sagt Schneider und wird plötzlich ganz ernst.

„Ich lasse mir das nicht gefallen.“ Deshalb sei er bereit, über die Einschüchterungsversuche zu sprechen. „Es kann nicht sein, dass sich Menschen alles erlauben können.“ Schließlich stehe seine Würde auf dem Spiel. Und die sei laut Grundgesetz unantastbar. „Ich bin kein Opfer. Und ich bin auch kein Angsthase.“ Vorsichtiger sei er nach den Drohbriefen dennoch geworden. „Das macht mit einem schon etwas. Das prallt nicht so einfach ab.“ Abends gehe er zum Beispiel nicht mehr allein mit dem Hund in den Wald.

Weder Angsthase noch Opfer: Die Drohbriefe lassen Marcel Schneider trotzdem nicht kalt. © Nikolas Pelke

Nach Drohbriefen steht Schneider wieder auf dem roten Teppich

Auftritte in der Öffentlichkeit will sich Schneider aber bewusst nicht entgehen lassen. „Ich lasse mir doch nicht mein Leben zerstören“, sagt Marcel Schneider aus Nürnberg selbstbewusst. Erst neulich ist er beim „Ball der Unternehmer“ in Nürnberg gemeinsam mit seinem Ehemann über den roten Teppich gelaufen. „Wir waren eines der ersten homosexuellen Ehepaare, die in Franken ganz offiziell geheiratet haben.“

Damals hätten die Boulevard-Zeitungen reihenweise Titelstorys mit Überschriften wie „Promi-Friseur heiratet Kommunalpolitiker“ gebracht, erzählt Schneider und zieht den Ehering vom Finger. „Elias, schauen Sie doch bitte für mich mal kurz nach, wann wir genau geheiratet haben“, sagt Schneider und reicht den Ring lachend zu seinem Mitarbeiter. „Wir haben schon häufiger unseren Hochzeitstag vergessen“, gesteht Schneider. Solche Dinge seien wahrscheinlich unvermeidbar, wenn sich zwei Männer das Ja-Wort geben.

Vier Augen sehen mehr als zwei: Mitarbeiter Elias entziffert das Hochzeitsdatum auf dem Ehering zur Freude von Marcel Schneider. © Nikolas Pelke

(Übrigens: Unser Nürnberg-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus Mittelfranken und der Franken-Metropole. Melden Sie sich hier an.)

Schneider wird als Kandidat für Landtagswahl nominiert

Derweil hat der junge Mitarbeiter das Datum auf dem Ring entschlüsselt. 2009 hätte der Friseur mit dem fast zwei Jahrzehnte älteren Kommunalpolitiker den Bund fürs Leben geschlossen. „Viele unserer heterosexuellen Freunde sind mittlerweile schon geschieden“, sagt Schneider. „Im Dezember sind wir 30 Jahre zusammen.“ Über seinen Mann sei Schneider auch 2015 zur SPD geraten. „Ich bin ein politischer Spätzünder.“

Kurz nach dem Eintritt bei den Sozialdemokraten sei Schneider direkt als Kandidat für die Landtagswahl nominiert worden. „Auf meinem hinteren Listenplatz hatte ich 2018 aber keine Chance.“ Über die vielen Stimmen habe er sich trotzdem gefreut. Derzeit sitzt Schneider für die SPD im Kreisrat. Deshalb habe sich wohl auch das Landeskriminalamt für die Drohbriefe an den Mandatsträger interessiert.

Christkindlesmarkt: Marcel Schneider als Nikolaus beim „Sternstunden“-Stand

Nach dem ganzen Ärger scheint Schneider längst wieder die Lebenslust gepackt zu haben. Schließlich steht mit dem Christkindlesmarkt das Fest der Feste in Nürnberg vor der Tür. Und Schneider wäre wohl nicht Schneider, wenn er die Adventszeit nicht für einen wohltätigen Zweck nutzen würde. Im Nikolauskostüm will der Friseur, der nicht nur Pokale bei Stylisten-Wettbewerben abgeräumt hat, sondern auch schon beim „Perfekten Dinner“ den ersten Preis mit einem knusprigen Bierschäufele als Spezialität aus Nürnberg nach Franken geholt hat, am 6. Dezember auf dem Christkindlmarkt für die Benefizaktion „Sternstunden“ fleißig Spenden sammeln.

Weil der weltberühmte Weihnachtsmarkt rund um den Schönen Brunnen auf dem Nürnberger Hauptmarkt im letzten Jahr ins Wasser fallen musste, hat Schneider kurzerhand im Salon im Nürnberger Stadtteil Altenfurt zur Schere gegriffen und stolze 3300 Euro nach dem Motto „Haarschnitt gegen Spende“ gesammelt. Damals haben die Boulevard-Blätter wahrscheinlich wieder mit Überschriften wie „Promi-Friseur sammelt Spenden“ geglänzt. Dabei könne er den vermeintlich ehrerbietende Bezeichnung vom Promi-Friseur eigentlich überhaupt nicht leiden.

Marcel Schneider hat sich den Berliner Glamour als schicke Fototapete in den Frisör-Salon im Nürnberger Stadtteil Altenfurt geholt. © Nikolas Pelke

„Alle sind bei mir willkommen“

„Zu mir kommen auch ganz normale Kunden“, sagt Schneider und begrüßt wie auf Kommando zwei Kundinnen, die rote Teppiche offensichtlich nur vom Hörensagen kennen und einfach mal eine tolle Frisur haben wollen. Manchmal stolzieren auch Stammkundinnen in den opulenten Laden mit dem lebensechten Regenbogenpony in der Ecke und der großen Fototapete vom Brandenburger Tor an der Wand und legen 25 ganz große Scheine aus der Handtasche auf den Tisch, um seine vielen Benefizaktionen für Kinder oder Tiere in Not zu unterstützen. „Alle sind bei mir willkommen“, sagt Marcel und zückt zum Abschied die silberne Schere. Die nächsten Haare warten auf einen neuen Schnitt.