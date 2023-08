TV-Moderator sucht Geschwister seines Hundes

Von: Susanne Stockmann

Der TV- und Radio-Moderator Philipp Isterewicz mit seinem Hund Max. © Philipp Isterewicz

Wo Philipp Isterewicz (31) sich auch aufhält, ob daheim oder in einem Aufnahmestudio, sein Hund Max ist nie weit entfernt: Seit zwölf Jahren gehören die beiden zusammen. „Wir sind miteinander erwachsen geworden, haben uns gegenseitig erzogen“, so der Radio- und TV-Moderator (u.a. Nachrichten im SAT.1-Frühstücksfernsehen) über diese wichtig(st)e Beziehung in seinem Leben: „Er ist mein Seelenhund.“ So dankbar der gebürtige Münchner auch ist, dass „mein 37-Kilo-Herz auf vier Pfoten“ noch kerngesund ist – ewig wird Max nicht leben. Bevor es zu spät ist, möchte Philipp Isterewicz die Geschwister von Max und ihre Besitzer aufspüren.

„Vermutlich können das nur Hundebesitzer verstehen“, sagt Philipp im Gespräch mit unserer Redaktion: „Ich glaube einfach, dass Menschen, die mit solchen ganz besonderen Hunden leben oder gelebt haben, sich etwas zu erzählen haben.“ Seit Wochen sucht er per Instagram und Facebook nach Hinweisen, telefonierte Tierärzte und Landwirte in der Nähe von Wasserburg am Inn ab - immer in der Hoffnung, den Hof wiederzufinden, wo er im Juni 2011 den damals drei Monate alten Welpen gekauft hat: „Die Kontaktdaten sind mit einem alten Handy verschwunden, den ursprünglichen Impfpass hat meine Tierärztin vernichtet.“ Nun hofft der Moderator, dass unsere Leser ähnliche Hunde kennen oder sogar selbst ein Tier aus dem Wurf übernommen haben.

Hund Max als Welpe. © Isterewicz/privat

Max und seine fünf oder sechs Geschwister waren die Folge eines Unfalls – so stand es in der Zeitungsanzeige eines Landwirts, der Abnehmer für die Welpen suchte. Die Hündin des Hofes, ein Riesenschnauzer-Mischling, hatte ein folgenreiches Stelldichein mit einem unbekannten Rüden, der auch nicht klein gewesen sein kann: Max hat ungefähr die Größe eines Schäferhundes. Die erste Begegnung sorgt noch in der Erinnerung für ein Gänsehautgefühl bei Philipp: „Der Hof lag in der Nähe der B304 vor Wasserburg am Inn. Die Mutter und ihre Welpen waren sehr liebevoll in einer Scheune nahe dem Bauernhaus untergebracht. Als der Landwirt das Scheunentor öffnete, schossen alle Welpen heraus. Einer kam direkt auf mich zu und blieb lange in meiner Nähe.“ Es war Liebe auf den ersten Blick, aber Philipp beschloss, die Entscheidung noch einmal zu überschlafen. Es war eine schlaflose Nacht: „Am nächsten Morgen um 5.30 Uhr habe ich angerufen, ob Max noch zu haben ist.“

Philipp Isterewicz freut sich über Hinweise zur Familie seines Hundes auf seinem Instagram-Account (@philippisterewicz) oder per Mail an unsere Lokalredaktion: lokales@merkurtz.de