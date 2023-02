Tochter zur Prostitution gezwungen? Schwere Vorwürfe gegen eine Mutter und ihren Partner in Bayern

Von: Christian Einfeldt

Sie soll vom Freund ihrer Mutter mehrfach missbraucht und zur Prostitution gezwungen worden sein: Das 24-jährige Opfer sagt im Landesgericht Schweinfurt aus.

Schweinfurt – Nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur (dpa) soll in Bayern eine Mutter ihre Tochter gezwungen haben, sich zu prostituieren. Ebenfalls in dieser Straftat involviert war der Partner der Mutter. Ihm soll gerichtlich nachgewiesen worden sein, die heutige 24-jährige Tochter missbraucht zu haben. Darüber hinaus gilt der Lebensgefährte der Mutter als Initiator der erzwungenen Prostitution. Das Landgericht Schweinfurt verkündet nun das Urteil.

Schwerer Vorwurf gegen Mutter und Partner: Sie sollen Tochter zur Prostitution gezwungen haben

Die 51-jährige Mutter muss demnach zwei Jahre und neun Monate und ihr 54-jähriger Freund vier Jahre und sechs Monate ins Gefängnis. Dem 54-jährigen Mann wird infolgedessen der mehrfache sexuelle Missbrauch an der damals minderjährigen Tochter seiner Lebensgefährtin vorgeworfen. Die dpa berichtet über etwaigen Vorkommnisse zwischen 2013 und 2016, die sich im Raum Hammelburg (Landkreis Bad Kissingen) ereignet haben sollen. Angeklagt ist der 54-Jährige des Weiteren, weil er das Mädchen zu sexuellen Dienstleistungen gezwungen haben soll. Im Internet hätte er Medienberichten zufolge die heutige 24-Jährige angeboten.

Ihre Mutter, die als Prostituierte erwerbstätig gewesen sein soll, ließ das zu. Es heißt, sie tat das aus Angst, von ihrem Freund verlassen zu werden. Der Ermittlungsstand deutet darüber hinaus darauf hin, dass der angeklagte Mann Mutter und Tochter in eine von ihm finanzielle Abhängigkeit gebracht hätte.

Mutter und ihr Lebensgefährte sollen die heutige 24-jährige Tochter zur Prostitution gezwungen haben. (Symbolbild) © blickwinkel/Imago

Geschädigte sagt im Landesgericht Schweinfurt aus: Mehrere Stunden mit ihren Peinigern in einem Raum

Im Prozess am Landesgericht in Schweinfurt bekräftigte die 24-Jährige die Anklage gegen ihre Mutter und den 54-jährigen Mann. Der größtenteils unter Ausschluss der Öffentlichkeit stattgefundene Prozess wurde dabei psychologisch begleitet. Der Wunsch der 24-jährigen mutmaßlich geschädigten Frau, sich in Form von bereits im Vorfeld aufgezeichneter Videos zu äußern, wurden seitens des Landesgerichts widersprochen. Im Rahmen des Prozesses befand sie sich über mehrere Stunden in einem Raum mit ihren mutmaßlichen Peinigern – den Menschen, die ihr lange Zeit großes Leid und Schmerz zugefügt haben sollen.

