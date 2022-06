Personalmangel! PULS Open Air wird vorzeitig abgebrochen: „Tut uns im Herzen weh“

Von: Katarina Amtmann

So sah es 2017 beim PULS Open Air aus - 2022 musste das Festival vorzeitig abgebrochen werden. (Archivbild) © IMAGO / HMB-Media

Das PULS Open Air auf Schloss Kaltenberg wird vorzeitig abgebrochen. Grund ist ein kurzfristiger Ausfall einer erheblichen Anzahl an Ordnungskräften.

Landsberg - Das PULS Open Air muss vorzeitig abgebrochen werden. Das teilte der BR in einer Pressemitteilung am Freitagmorgen (10. Juni) mit.

„Auf Empfehlung von Sicherheitsbehörden wie Polizei und Feuerwehr und nach Rücksprache mit den Verantwortlichen der Gemeinde Geltendorf muss das PULS Open Air auf Schloss Kaltenberg am Freitag, den 10. Juni 2022, vorzeitig abgebrochen werden“, heißt es. Grund sei „ein kurzfristiger Ausfall einer erheblichen Anzahl an Ordnungskräften während der laufenden Veranstaltung“.

PULS Open Air auf Schloss Kaltenberg wird vorzeitig abgebrochen

Erst am Donnerstag war das Festival gestartet. Das reguläre Programm am Freitag und Samstag werde nun nicht wie geplant stattfinden. Der Mitteilung zufolge wurden die Besucher gebeten, den Campingplatz kontrolliert zu verlassen beziehungsweise nicht anzureisen.

PULS Open Air wird wegen Personalausfällen vorzeitig abgebrochen

„Der vom Veranstalter Amont Gastro GmbH beauftragte Ordnungsdienst war aufgrund erheblicher Personalausfälle in der Nacht von Donnerstag auf Freitag nicht in der Lage, die bis zum Ende des Festivals nötige und vom Sicherheitskonzept vereinbarte Anzahl an Ordnungskräften zu stellen“, heißt es in der Pressemitteilung weiter. Da die Sicherheit des Konzertbetriebs deshalb nicht weiter zu gewährleisten sei, „dürfen die Veranstalter und der Medienpartner PULS, vom Bayerischen Rundfunk, dieses Sicherheitsrisiko nicht eingehen und das Festival kann nicht fortgeführt werden.“

„Es tut uns im Herzen weh“: PULS Open Air vorzeitig abgebrochen

„Die Entscheidung ist uns sehr schwer gefallen, aber die Sicherheit unserer Besucherinnen und Besucher steht für uns immer an oberster Stelle“, so Nadine Ulrich, Redaktionsleitung von PULS. „ Es ist sehr traurig, aber unter diesen Umständen leider notwendig.“

„Es tut uns im Herzen weh, dass wir das Festival an dieser Stelle abbrechen müssen, aber die Sicherheit hat höchste Priorität“, wird Andy Barsekow, BR-Projektleiter PULS Open Air, in der Pressemitteilung zitiert. „Einen Konzertbetrieb mit einer unzureichenden Anzahl an Sicherheitskräften durchzuführen, wäre unverantwortlich“, erklärt er die Entscheidung.

„Alle Fragen rund um Ticketerstattung etc. werden so schnell wie möglich über relevanten Kanäle beantwortet“, heißt es abschließend. (kam)

