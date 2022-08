Polizeirechnung über 59 Euro: Querdenker-Guru siegt vor dem Verwaltungsgericht Regensburg

Von: Stefan Aigner

Querdenker Helmut Bauer klagte gegen einen Kostenbescheid der Polizei. © Stefan Aigner

Weil ein Polizist bei einer Demo „unmittelbaren Zwang“ gegen ihn anwenden musste, sollte der Corona-Maßnahmen-Kritiker Helmut Bauer 59 Euro zahlen.

Regensburg – Helmut Bauer ist allein vor Gericht erschienen. Er hat gegen einen Kostenbescheid der Polizei vor dem Verwaltungsgericht Regensburg geklagt. Es geht um 59 Euro.

Der Rentner mit dem Cowboyhut ist in der Querdenken-Szene und bei den Kritikern der Corona-Maßnahmen ein bekanntes Gesicht. Bei diversen Demonstrationen und Kundgebungen in der Oberpfalz trat er als Redner auf. Am Neujahrstag sprach er bei einer Kundgebung vor den Arcaden mit etwa 1.400 Teilnehmern und anschließender Demo um die Altstadt.

Regensburg: Querdenken-Guru Bauer organisierte Kundgebung mit Verschwörungstheoretiker

Vor dem Verwaltungsgericht der Stadt Regensburg aber geht es diese Woche um einen Vorfall, der sich am 18. November 2020 in Weiden abgespielt haben soll. Etwa 200 Menschen hatten sich an diesem Tag dort versammelt, Dr. Bodo Schiffmann auf seiner „Bustour“durch Deutschland zu empfangen. Der mittlerweile nach Tansania verzogene „Schwindelarzt“, ein Verschwörungstheoretiker, Klimawandelleugner und aktuell Verteidiger des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine war damals ein Promi der Querdenken-Szene.

Bauer, ebenfalls Leugner des Klimawandels und einer, der vermutet, dass die Corona-Pandemie von langer Hand vorbereitet worden sei, hatte Schiffmanns Auftritt mitorganisiert. Doch eigentlich sei er sagt nur noch normaler Versammlungsteilnehmer gewesen, sagt er vor Gericht.

Regensburg: Bauer filmt Polizeieinsatz – ein Beamter greift ein

Dabei habe er beobachtet, wie ein anderer Teilnehmer von Bereitschaftspolizisten umringt wurde – offenbar eine Kontrolle wegen eines Maskenattests. „Brauchst du Hilfe? Soll ich filmen“, habe er dem Betroffenen zugerufen und anschließend ein Aufnahme mit seinem Handy gestartet. Dann sei er den Beamten in gebührendem Abstand und schweigend gefolgt, um den Einsatz zu dokumentieren.

Plötzlich sei dann eine Hand von rechts gekommen sei und habe ihm den Arm nach unten verdreht. Und er sei aufgefordert worden, das Filmen einzustellen. Für diese „Anwendung von unmittelbarem Zwang“ wurden Bauer vier Monate später 59 Euro in Rechnung gestellt – für „Polizeikosten“. Eine Möglichkeit, die das bayerische Polizeiaufgabengesetz vorsieht.

Querdenker Bauer über Einsatz: „Ich war keine Bedrohung“

Doch Bauer will für diesen „Service“ der Bereitschaftspolizei nicht zahlen. Das sei nämlich alles völlig unnötig gewesen. Er habe keinerlei Bedrohung dargestellt, er habe sich auch nicht eingemischt. Ein einfacher Hinweis, mit dem Filmen aufzuhören, hätte gereicht, erklärt er. „Dazu hätte man mich nicht anfassen müssen.“ Er habe sogar kurzzeitig überlegt, den Beamten anzuzeigen, weil ihm sein Arm doch wehgetan habe. „Aber das bringt ja nichts. Da weiß am Ende dann wieder niemand, wer das war.“

Auf dem Video, das er damals aufgenommen habe, sei all das auch klar zu erkennen. Dass er Anstand gehalten und geschwiegen habe. Doch dieses Video habe er leider nicht zur Hand. Bauer muss sich in einem Strafverfahren wegen „Hassrede“ verantworten. Auf einer von ihm betriebenen Internetseite wurde in einem User-Kommentar der Bürgermeister von Neustadt an der Waldnaab bedroht, auch von „Erhängen“ und „Erschießen“ sei die Rede gewesen, wie Bauer einräumt.

Im Zuge der Ermittlungen wurden Bauers Handy und Laptop beschlagnahmt und an die Daten sei er bislang nicht rangekommen. Kürzlich sei ihm aber signalisiert worden, dass ein Download unter Umständen möglich sei. Dann könne er das vorlegen.

Arm verdreht oder nicht? Polizist und Zeugin widersprechen sich

Die Kammer unter Vorsitz von Dr. Andreas Fischer will sich aber zunächst die geladenen Zeugen anhören. Der Bereitschaftspolizist, der Bauer vom Filmen abgehalten hatte, schildert den Vorfall deutlich anders. Ein Arm verdrehen oder dergleichen hat es laut seinen Schilderungen nicht gegeben.

Bauer habe versucht, auf das Geschehen „einzuwirken“, so der Polizeibeamte. Er habe „aggressiv gefilmt“, sich „lautstark echauffiert“ und sei deutlich zu nah an die anderen Beamten herangekommen. Da habe er sich umgedreht, ihn mit der flachen Hand auf der Brust zurückgedrängt und aufgefordert, das Filmen einzustellen. Mehr sei da nicht gewesen,. Das habe gerade mal einen „Wimpernschlag“ lang gedauert.

Bauers Version bestätigt hingegen eine 36-jährige Kinderpflegerin. „Der Helmut“ habe nichts gemacht, nur gefilmt, als plötzlich einer dieser „schwarzgekleideten Männer“, sie meint die Bereitschaftspolizei, auf ihn zugelaufen sei und versucht habe, ihm das Handy aus der Hand zu schlagen. Anschließend habe er ihm den Arm verdreht, um ihm das Telefon wegzunehmen. „Das war ein Übergriff“, zeigt sich die 36-Jährige überzeugt. Der Beamte sei „ein bisschen aggressiv“ gewesen.

59 Euro für Polizeieinsatz: Gericht gibt Querdenker Bauer recht

Die Kammer lässt all das ein wenig zweifelnd zurück. Es sei ja schon immer die Frage, ob die Polizei in jedem Fall eine Kostenrechnung verhängen muss, die dann unter erheblich mehr Aufwand von Zeit und Geld das Gericht beschäftige, merkt Vorsitzender Fischer an. Schließlich sei die Behörde in der Beweispflicht, dass der Einsatz gerechtfertigt gewesen sei. Doch auf eine Rücknahme des Kostenbescheids wollen sich die Vertreter von Polizei und Regierung am Ende doch nicht einlassen.

Und so hebt ihn das Verwaltungsgericht Regensburg am nächsten Tag auf und gibt Helmut Bauer recht. Die Kosten für das Verfahren trägt „die Staatskasse“.

