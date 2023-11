Radfahrer bleibt an Verkehrsschild hängen und stirbt

Von: Leyla Yildiz

Ein Fahrradfahrer ist nach einem Unfall in Straubing gestorben. © Stefan Sauer/dpa/Symbolbild

Ein Radfahrer ist nach einem schweren Sturz in Straubing gestorben. Die Umstände des Unfalls sind noch unklar. Die Polizei ermittelt.

Straubing - In Straubing hat ein Fahrradunfall ein tödliches Ende genommen. Ein Radfahrer verlor sein Leben, nachdem er am MIttwochabend (8. November) mit seinem Fahrrad an einem Verkehrsschild hängen blieb und schwer stürzte. Dies teilte die Polizei mit. Die Identität des Verstorbenen ist noch nicht festgestellt worden, so die Behörden.

Die genauen Umstände, die dazu führten, dass der Radfahrer am Verkehrsschild hängen blieb, sind noch nicht vollständig ermittelt. Ein Polizeibeamter äußerte jedoch, dass der Unfall möglicherweise aufgrund eines „innerkörperlichen Vorgangs“ geschehen sein könnte. (ly/dpa)

