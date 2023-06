Radfahrer kollidiert mit Lkw: Mann stirbt bei schwerem Unfall in Oberbayern

Von: Katarina Amtmann

Ein Radfahrer ist in Oberbayern vom Radweg abgekommen und mit einem Lkw kollidiert. Für den Mann kam jede Hilfe zu spät, er starb noch an der Unfallstelle.

Burgkirchen an der Alz – In Oberbayern hat sich am Dienstag, 6. Juni, ein schwerer Unfall ereignet. Ein Radfahrer kam dabei ums Leben, wie die Polizei mitteilte.

Tödlicher Unfall in Oberbayern: Radfahrer kollidiert mit Lkw im Landkreis Altötting

Der Unfall ereignete sich gegen 6.30 Uhr auf der Staatsstraße 2107 in Gendorf/Burgkirchen auf Höhe der Alte-Haupttor-Straße. Ersten Erkenntnissen zufolge war der Radfahrer (59) auf dem linksseitigen Geh-/Radweg in Richtung Gendorf unterwegs. „Aus bislang ungeklärter Ursache kam der Radfahrer vom Radweg ab und kollidierte mit dem entgegenkommenden Lkw“, so die Polizei weiter. Der Lkw-Fahrer konnte trotz sofortiger Bremsung einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern. Der Radfahrer aus dem Landkreis Altötting wurde schwer verletzt, er starb noch an der Unfallstelle.

Nun ermittelt die Polizei zum genauen Unfallhergang. Von der Staatsanwaltschaft Traunstein wurde dazu ein unfallanalytisches und unfalltechnisches Gutachten durch einen unabhängigen Sachverständigen in Auftrag gegeben. Hinweise auf ein Fehlverhalten des Lkw-Fahrers liegen aktuell nicht vor.

Nach tödlichem Unfall in Oberbayern: Polizei sucht Unfallzeugen

Die Staatsstraße war für über eine Stunde komplett und anschließend noch für eine weitere Stunde einseitig gesperrt. Die Polizei bittet Zeugen, die weitere Angaben zum Vorfall machen können, sich mit der Polizeiinspektion Altötting unter der Telefonnummer 08671/9644-0 in Verbindung zu setzen. (kam)

