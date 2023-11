Radfahrer von Auto erfasst: Mann stirbt noch am Unfallort

Von: Leyla Yildiz

Drucken Teilen

Ein Radfahrer stirbt nach einer Kollision mit einem Auto. © Grundmann/News5

Ein 52-jähriger Radfahrer wurde in Nennslingen von einem Auto erfasst und starb noch an der Unfallstelle. Die Ursache bleibt unklar.

Nennslingen - In Mittelfranken wurde ein 52-jähriger Radfahrer von einem Fahrzeug erfasst, woraufhin er starb. Die genauen Umstände, die zu dieser Kollision führten, sind derzeit noch nicht geklärt, so die Polizei. Trotz unverzüglicher Wiederbelebungsversuche erlag der Mann seinen Verletzungen direkt am Unfallort.

Mann wird von Auto erfasst und stirbt noch an der Unfallstelle

Am Dienstagmorgen befand sich der 52-Jährige auf seinem Fahrrad vor dem Wagen eines 65-Jährigen in der Ortschaft Nennslingen, im Landkreis Weißenburg-Gunzenhausen. Es kam zu einem Zusammenstoß zwischen den beiden. Der Radfahrer stürzte schwer verletzt zu Boden und verstarb infolgedessen. (ly)

Mehr News finden Sie in unserer brandneuen Merkur.de-App, jetzt im verbesserten Design mit mehr Personalisierungs-Funktionen. Direkt zum Download, mehr Informationen gibt es hier. Sie nutzen begeistert WhatsApp? Auch dort hält Sie Merkur.de ab sofort über einen neuen Whatsapp-Kanal auf dem Laufenden. Hier geht‘s direkt zum Kanal.

Dieser Artikel wurde mithilfe maschineller Unterstützung bearbeitet und vor der Veröffentlichung von der Redakteurin Leyla YIldiz sorgfältig geprüft.