Radfahrerin stirbt nach Unfall mit Feuerwehrfahrzeug in Bayern

Von: Katarina Amtmann

Das Feuerwehrfahrzeug war auf dem Weg zu einer Übung. Als es an der Radfahrerin vorbeifuhr, kam es zum Kontakt. Die Frau stürzte und starb.

Sonderhofen - Eine Radfahrerin (74) ist im Landkreis Würzburg bei einem Unfall mit einem Feuerwehrfahrzeug ums Leben gekommen. Nach derzeitigen Erkenntnissen befand sich das Fahrzeug gegen 19.25 Uhr auf dem Weg zu einer Übung. Das teilte die Polizei am Dienstagabend (19. September) mit. „Es handelte sich um keine Einsatzfahrt und auch Blaulicht oder Sirene waren nicht im Gebrauch.“

Sonderhofen im Landkreis Würzburg: Radfahrerin stirbt nach Unfall mit Feuerwehrfahrzeug

Die Feuerwehrler seien auf der Kreisstraße von Sonderhofen nach Bolzhausen unterwegs gewesen, als ihnen die Radfahrerin entgegen kam. Als das Fahrzeug an der 74-Jährigen vorbeifuhr, sei es zu einem Kontakt gekommen. Die Seniorin sei gestürzt und habe so schwere Verletzungen erlitten, dass sie noch an der Unglücksstelle starb. (kam/dpa)

