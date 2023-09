Radlader übersieht Motorradfahrer: Biker kann nicht mehr bremsen und stirbt bei Unfall

Von: Katarina Amtmann

Ein Radlader wollte aus einer Firmenausfahrt auf eine Kreisstraße abbiegen. Dabei übersah der 43-jährige Fahrer einen Biker, es kam zum Zusammenprall.

Hilpoltstein - Am Mittwochnachmittag (20. September), ereignete sich auf der Kreisstraße RH24 zwischen Pyras und Hofstetten gegen 15.30 Uhr ein tragischer Verkehrsunfall. Dabei kam ein Mann ums Leben, wie die Polizei Hilpoltstein mitteilte.

Tödlicher Unfall in Mittelfranken: Motorradfahrer stirbt nach Zusammenprall mit Radlader

Ein 43-jähriger Fahrer eines Radladers wollte aus einer Firmenausfahrt nach links auf die Kreisstraße in Richtung Pyras abbiegen. Dabei übersah er den von links kommenden Motorradfahrer, einen 66-jährigen Mann, der in Richtung Hofstetten unterwegs war. Der Zweiradfahrer konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen, und es kam zu einem schweren Zusammenstoß mit dem Radlader.

Ein Motorradfahrer starb bei einem Unfall in Mittelfranken (Symbolbild). © IMAGO / MedienServiceMüller

Biker stirbt nahe Hilpoltstein: Gutachter hinzugezogen

„Durch die Wucht des Aufpralls zog er sich so schwere Verletzungen zu, dass er noch an der Unfallstelle verstarb“, heißt es in der Pressemitteilung der Polizei. Der Fahrer des Radladers blieb hingegen unverletzt. Zur Klärung der Unfallursache wurde ein Gutachter hinzugezogen. Die Freiwillige Feuerwehr Hilpoltstein übernahm die Absperrung der Unfallstelle sowie die Reinigung der Fahrbahn. (kam)

Erst tags zuvor war es in Bayern zu einem tragischen Unfall gekommen. Eine Radfahrerin starb, nachdem es zum Kontakt mit einem Feuerwehrfahrzeug gekommen war. Der Wagen war auf dem Weg zu einer Übung.

Dieser Artikel wurde mithilfe maschineller Unterstützung bearbeitet und vor der Veröffentlichung von der Redakteurin Katarina Amtmann sorgfältig geprüft.