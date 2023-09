Radfahren in Bayern: Die Wahl-Versprechen der Parteien im Check – und der aktuelle Stand

Von: Felix Herz

Die Beliebtheit des Fahrrads steigt und steigt. In Bayern ist es daher auch ein wichtiger Punkt bei der anstehenden Landtagswahl – zumindest bei den meisten Parteien.

München – Immer mehr Menschen nutzen das Fahrrad. Nicht nur als Sportgerät, um mal die Isar hochzuradln, sondern auch im Alltag – auf dem Weg zur Arbeit, Uni, in die Schule oder zum Sport. Die Gründe liegen auf der Hand: Vor allem in den größeren Städten wie München, Nürnberg und Würzburg weicht man mit dem Rad dem stauenden Berufsverkehr, der nervigen Parkplatzsuche und überfüllten Bussen, U-Bahnen und Straßenbahnen des ÖPNV aus. Man ist flexibler, schneller und tut was für seine Gesundheit.

Also jeder aufs Fahrrad? Ganz so einfach ist es nicht, wie auch der bayerische Landesverband des Allgemeinen Deutschen Fahrrad-Clubs (ADFC) in Hinblick auf die bevorstehenden Landtagswahlen zeigt.

Immer mehr Menschen steigen aufs Fahrrad um – glücklich sind sie aber nicht wirklich

Zahlen belegen: Fahrradfahren in Bayern boomt. Laut BR will die Hälfte der Menschen im Freistaat im Alter zwischen 14 und 69 Jahren in Zukunft öfter aufs Rad steigen. Den Verkehrsdaten des Mobilitätsreferats der Stadt München zufolge ist die Zahl der Fahrradfahrer zwischen 2019 und 2023 um rund ein Drittel gestiegen – während die Zahl der Autofahrer um fünf Prozent abnahm.

Zufrieden mit den bayerischen Radwegen sind zwar laut der ADFC-Radreiseanalyse die Touristen – nicht aber die Menschen in Bayern selbst. So zeigt der ADFC-Fahrrad-Klima-Test, dass die Menschen Bayern für fahrradunfreundlich halten – die Alltagsradler gaben dem Freistaat Note vier.

Anlass also für die Politik, aktiv zu werden – im Juli 2023 brachte die Staatsregierung rund um Ministerpräsident Markus Söder (CSU) das neue Radgesetz auf den Weg. Bis 2030 sollen demnach 1500 Kilometer neue Radwege entstehen. Das kritisiert der ADFC, viel zu niedrig sei diese Zahl, Bayern hinke hinterher. Die Regierung argumentiert dagegen: Man sei nur für den Ausbau an Staats- und Bundesstraßen zuständig, zudem verwies man laut BR auf die hohen Kosten. Ein Kilometer Radweg kostet 600.000 Euro.

Fahrradfahren in Bayern – Wie sieht die Zweirad-Zukunft aus? Eine (meist) wichtige Frage vor der Wahl

Der ADFC hat nun, mit Blick auf die Landtagswahl in Bayern am 8. Oktober, die Wahlprogramme der Parteien SPD, CSU, Bündnis 90/Die Grüne, FDP und Freie Wähler unter die Lupe genommen und zum Thema Fahrrad befragt. Auf Basis dessen wurden die Parteien mit ein bis fünf Punkten bewertet, je nachdem, wie wichtig und fahrradfreundlich das Programm ist. Hier eine Übersicht:

Freie Wähler : Das Schlusslicht in der ADFC-Bewertung. Der Verband erkennt zwar an, dass sich die Partei unter anderem für den Bau von Radschnellwegen ausspricht. Das war es dann aber auch schon. So kritisiert der ADFC, dass FW-Chef Hubert Aiwanger vor der letzten Landtagswahl ein Radgesetz befürwortet hatte – die Entwürfe der Grünen und SPD dann aber ablehnte und sich nicht am Radentscheid Bayern beteiligen wollte. Das Gesetz der CSU habe man schließlich ohne Verbesserungsvorschlag abgenickt. Im Wahlprogramm „spielt das Fahrrad kaum eine Rolle“, schreibt der ADFC – und vergibt einen von fünf möglichen Punkten.

: Das Schlusslicht in der ADFC-Bewertung. Der Verband erkennt zwar an, dass sich die Partei unter anderem für den Bau von Radschnellwegen ausspricht. Das war es dann aber auch schon. So kritisiert der ADFC, dass FW-Chef Hubert Aiwanger vor der letzten Landtagswahl ein Radgesetz befürwortet hatte – die Entwürfe der Grünen und SPD dann aber ablehnte und sich nicht am Radentscheid Bayern beteiligen wollte. Das Gesetz der CSU habe man schließlich ohne Verbesserungsvorschlag abgenickt. Im Wahlprogramm „spielt das Fahrrad kaum eine Rolle“, schreibt der ADFC – und vergibt einen von fünf möglichen Punkten. FDP : Für die FDP hat der ADFC ein Lob übrig: Im Vergleich zu 2018 habe die Partei in Sachen Fahrrad einen großen Fortschritt gemacht. Sie setzt sich nun unter anderem für den Bau sowie die bauliche Trennung von Radwegen und Schnellradwegen ein. Kritik gibt es aber auch: Das Fahrrad wird ausschließlich im urbanen Kontext als gleichberechtigtes Verkehrsmittel angeführt – „da ginge noch mehr“, schreibt der ADFC. Außerdem habe sich die FDP nicht so recht beim Radentscheid positionieren wollen. Der ADFC vergibt letztlich zwei von fünf Punkten.

: Für die FDP hat der ADFC ein Lob übrig: Im Vergleich zu 2018 habe die Partei in Sachen Fahrrad einen großen Fortschritt gemacht. Sie setzt sich nun unter anderem für den Bau sowie die bauliche Trennung von Radwegen und Schnellradwegen ein. Kritik gibt es aber auch: Das Fahrrad wird ausschließlich im urbanen Kontext als gleichberechtigtes Verkehrsmittel angeführt – „da ginge noch mehr“, schreibt der ADFC. Außerdem habe sich die FDP nicht so recht beim Radentscheid positionieren wollen. Der ADFC vergibt letztlich zwei von fünf Punkten. CSU: Zwar betont die CSU im Wahlprogramm, den Radverkehr stärken zu wollen – doch der ADFC übt deutliche Kritik. Denn: Dem Fahrradclub zufolge zitiert die CSU hauptsächlich aus dem bereits verabschiedeten Gesetz, bis 2030 1500 Kilometer Radwege zu bauen – der Radentscheid hat aber berechnet, dass so 91 Kilometer pro Jahr und pro Gemeinde gebaut würden, womit es bis 2060 dauern würde, die Lücken im bayerischen Radnetz zu schließen. Hinzu kommt: Laut ADFC hat die CSU bis 2021 ein Radgesetz strikt abgelehnt, lenkte erst mit wachsendem Druck durch den Radentscheid ein – und „peitschte“ dann aber, anders als andere Bundesländer, schnell ein abgespecktes Radgesetz durch. Dieses müsse noch beweisen, dass es mehr ist, als eine reine Absichtserklärung. Immerhin, so der ADFC, wurden die – „spärlichen“ – Ressourcen für den Radverkehr ungefähr verdoppelt. Als Regierungspartei müsse aber deutlich mehr gehen, kritisiert der Radverband und vergibt zwei von fünf Punkten.

SPD : Der SPD bescheinigt der ADFC, es ernst zu meinen mit der Förderung des Radverkehrs. Das beweise nicht nur die Absicht, unter anderem 35 Schnellradwege bauen zu wollen, sondern auch die Vorlage des eigenen Radgesetz-Entwurfs aus dem Jahr 2021. Als dieses abgelehnt wurde, schloss sich die Partei dem Radentscheid an – jedoch etwas zurückhaltend. Und: Im aktuellen Wahlprogramm findet das Fahrrad nur vier Mal Erwähnung. Die Fahrradfreundlichkeit der SPD bewertet der ADFC daher mit vier von fünf Punkten.

: Der SPD bescheinigt der ADFC, es ernst zu meinen mit der Förderung des Radverkehrs. Das beweise nicht nur die Absicht, unter anderem 35 Schnellradwege bauen zu wollen, sondern auch die Vorlage des eigenen Radgesetz-Entwurfs aus dem Jahr 2021. Als dieses abgelehnt wurde, schloss sich die Partei dem Radentscheid an – jedoch etwas zurückhaltend. Und: Im aktuellen Wahlprogramm findet das Fahrrad nur vier Mal Erwähnung. Die Fahrradfreundlichkeit der SPD bewertet der ADFC daher mit vier von fünf Punkten. Bündnis 90/ Die Grünen: Die volle Fahrradfreundlichkeit-Punktzahl vom ADFC gibt es für die Grünen. 44 Mal wird das Fahrrad im Wahlprogramm genannt – mit Abstand am häufigsten unter der großen Konkurrenz. Generell nimmt das Rad bei den Grünen einen hohen Stellenwert ein. 2021 legte man – wie die SPD – einen eigenen Radgesetz-Entwurf vor. Als dieser abgelehnt wurde, schloss man sich dem Radentscheid an. Im jetzigen Wahlprogramm betonen die Grünen die Absicht, Fahrrad und ÖPNV besser zu verknüpfen und nennt die konkrete Zahl, den Radverkehrsanteil bis 2030 von elf auf 25 Prozent steigern zu wollen. Außerdem bekennt man sich als einzige Partei zur „Vision Zero“ – dem Ziel, dass es keine Verkehrstoten mehr auf bayerischen Straßen gebe. Zu guter Letzt hebt der ADFC lobend hervor, dass die Grünen detaillierte Maßnahmen vorlegen, wie man den Radverkehr stärken und fördern wolle. Fünf von fünf Punkten gibt es daher.

Generell zeigt die Analyse des ADFC, dass – im Vergleich zu 2018 – das Fahrrad ein viel zentralerer Bestandteil der Wahlprogramme fast aller Parteien geworden ist. Die AfD wird vom ADFC ausgelassen, ein kurzer Blick ins Wahlprogramm zeigt, warum dem wohl so ist – das Fahrrad findet schlichtweg nicht eine einzige Erwähnung.

Bei der ADFC-Bewertung der aufgezeigten Parteien waren nicht nur deren Wahlprogramme ausschlaggebend, sondern auch deren Antworten auf einen kurzen Fragenkatalog, der ihnen zugesandt worden war. Alle Fragen und Antworten finden Sie hier. (fhz)

